Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Verstappen: "Sky'ı boykot ediyorum çünkü sürekli saygsızılık yapıyorlar" Sonraki / Alonso: "Yaşadığım şey şanssızlık değil"
Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Mercedes, Ricciardo'nun stratejisiyle Meksika GP'yi kazanabileceğinden emin değil

Mercedes, Daniel Ricciardo'nun orta/yumuşak lastik stratejisine geçmenin, Pazar günü Meksika'da Max Verstappen'i geçmeleri için yeterli olacağından emin değil.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Mercedes, Ricciardo'nun stratejisiyle Meksika GP'yi kazanabileceğinden emin değil
Haberi dinle

Verstappen, Meksika'da Red Bull adına bu yılki 14. galibiyetini elde etti ancak Mercedes'in farklı bir başlangıç lastiği tercih etmesi nedeniyle ilk bölümde nispeten Lewis Hamilton'ın baskısı altındaydı.

Red Bull başlangıçta Verstappen ve Sergio Perez'in araçlarına yumuşak lastikler takarken, Mercedes Hamilton ve George Russell ile orta hamuru tercih etti.

Hamilton, pitler başlamadan önce Verstappen'in iki saniye gerisindeydi ve bu lastiklerle 29 tur atıp pite girdi. Fakat sert lastiklere geçtiğinde, orta hamurdaki kadar rahat değildi ve Verstappen arayı açıp, rahat bir zafer elde etmeyi başardı.

Russell yarış sırasında sert lastiğe geçmek yerine, son bölümde yumuşak lastiklere geçmek istedi ancak bu talep, orta hamurla uzun bir stint atmak zorunda kalacağı düşüncesiyle reddedildi.

Bu yaklaşım Ricciardo ve McLaren tarafından başarıyla uygulanırken, Ricciardo, 44. turda orta lastikten yumuşak lastiğe geçti ve 10 saniyelik zaman cezasına rağmen yedinci oldu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff yarıştan sonra "yargılamanın her zaman daha kolay olduğunu" söyledi, ancak takımın yarış öncesi verilere bakarak doğru stratejiyi seçtiğini açıkladı.

Wolff, "Bence tek pit stop, yani orta-sert lastikler doğru strateji gibi görünüyordu. Fakat orta hamurun bu kadar uzun süre dayanması sürpriz oldu."

"Fakat geriye dönüp baktığımızda ne olduğunu biliyoruz. Yarışı yeniden başlatacak olsaydık, belki de farklı bir lastik seçerdik." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Wolff, Mercedes'in Ricciardo'nun yaptığı gibi beş ya da altı tur daha orta hamurla devam edip, sonra yumuşak lastiğe geçebileceğini, ancak bu lastikle 30 tur atabileceklerinin garantisi olmadığını söyledi.

"Bu sabah konuştuğumuzda yumuşak lastiğin yarış için güçlü bir lastik olduğunu düşündük fakat 30 tur atacak kadar güçlü değildi."

"Sonunda Daniel bu lastikle kaç tur attı? 26 dimi? O halde yanılmamışız."

"Simülasyonlarımız yumuşak-sert seçiminin bir seçenek olduğunu ancak yumuşak-orta stratejisinin bir seçenek olmadığını gösterdi . Fakat bu bir öğrenme süreci."

"Sanırım diğerleri de yumuşak ve orta ile tek pit stopun mümkün olduğuna şaşırdı."

Motorsport.com'un orta/yumuşak stratejinin Red Bull'u yenmek için yeterli olacağını düşünüp düşünmediği sorusuna Wolff şu yanıtı verdi: "Aradaki farklar nedeniyle ters stratejiyle onları geçebileceğimizi sanmıyorum."

"Yumuşak-orta seçim ilk virajda biraz avantaj sağlayabilirdi. Lewis dışarıdaydı, bu yüzden nasıl olacağını asla bilemezsiniz  ama en azından farklı bir stratejiyle daha yakın olabilirdik."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, in the pits

Lewis Hamilton, Mercedes W13, in the pits

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes, Meksika'da Ferrari'nin önünde en hızlı ikinci takım olurken, yüksek rakımda iyi bir araca sahip gibiydi.

Takımın galibiyet hasretine sona erdirmek için artık sadece iki şansı var ve Wolff simülasyonların Meksika'nın en iyi şansı olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Simülasyonlar öyle diyor fakat eğilimi görüyoruz, rekabetçi olduğumuzu görüyoruz."

"Bu hafta sonu yaptıklarımızdan dolayı takımımla gerçekten gurur duyuyorum. Pek çok şey denedik, motor departmanı da bize maksimum performans sağlamak için gerçekten sınırları zorladı."

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Sky'ı boykot ediyorum çünkü sürekli saygsızılık yapıyorlar"
Önceki haber

Verstappen: "Sky'ı boykot ediyorum çünkü sürekli saygsızılık yapıyorlar"
Sonraki haber

Alonso: "Yaşadığım şey şanssızlık değil"

Alonso: "Yaşadığım şey şanssızlık değil"
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Alonso: "F1 taraftarlarının sosyal medyada birbirleriyle savaşmasını durdurmak önemli"
Formula 1

Alonso: "F1 taraftarlarının sosyal medyada birbirleriyle savaşmasını durdurmak önemli"

Wolff: "Meksika GP, kazanmak için en iyi şansımız olacak" Mexico City GP
Formula 1

Wolff: "Meksika GP, kazanmak için en iyi şansımız olacak"

Mercedes: "Motor sorunu, Hamilton'ın 3. seansını etkiledi" Mexico City GP
Formula 1

Mercedes: "Motor sorunu, Hamilton'ın 3. seansını etkiledi"

Son Haberler

Hamilton, Mercedes'in Meksika GP'deki stratejisinin doğru olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Mercedes'in Meksika GP'deki stratejisinin doğru olduğunu düşünüyor

Lewis Hamilton, Max Verstappen'in ardında ikinciliği elde ettiği Meksika Grand Prix'sinde, galibiyeti elde edememesine rağmen takımının doğru bir strateji uyguladığını düşünüyor.

Schumacher: “Meksika’dan puansız ayrılmam kontrat görüşmelerinde önemli bir faktör olmayacak”
Formula 1 Formula 1

Schumacher: “Meksika’dan puansız ayrılmam kontrat görüşmelerinde önemli bir faktör olmayacak”

Dokuz yarıştır ilk 10’da finiş göremeyen Mick Schumacher, Meksika Grand Prix’sindeki hayal kırıklığının geleceğini etkilemeyeceğini düşünüyor.

Russell: "Startta fazla temkinli davrandım"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Startta fazla temkinli davrandım"

George Russell, son haftalarda yaşadıkları nedeniyle startta temkinli davrandığını ve bu nedenle podyumdan olduğunu düşünüyor.

Hamilton, Alonso ile fotoğrafını paylaşmasına açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Alonso ile fotoğrafını paylaşmasına açıklık getirdi

Lewis Hamilton, sık sık övgüde bulunduğunu söylediği Fernando Alonso'nun yorumlarına şaşırmış.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.