Mercedes, Ricciardo'nun stratejisiyle Meksika GP'yi kazanabileceğinden emin değil

Haberi dinle

Verstappen, Meksika'da Red Bull adına bu yılki 14. galibiyetini elde etti ancak Mercedes'in farklı bir başlangıç lastiği tercih etmesi nedeniyle ilk bölümde nispeten Lewis Hamilton'ın baskısı altındaydı.

Red Bull başlangıçta Verstappen ve Sergio Perez'in araçlarına yumuşak lastikler takarken, Mercedes Hamilton ve George Russell ile orta hamuru tercih etti.

Hamilton, pitler başlamadan önce Verstappen'in iki saniye gerisindeydi ve bu lastiklerle 29 tur atıp pite girdi. Fakat sert lastiklere geçtiğinde, orta hamurdaki kadar rahat değildi ve Verstappen arayı açıp, rahat bir zafer elde etmeyi başardı.

Russell yarış sırasında sert lastiğe geçmek yerine, son bölümde yumuşak lastiklere geçmek istedi ancak bu talep, orta hamurla uzun bir stint atmak zorunda kalacağı düşüncesiyle reddedildi.

Bu yaklaşım Ricciardo ve McLaren tarafından başarıyla uygulanırken, Ricciardo, 44. turda orta lastikten yumuşak lastiğe geçti ve 10 saniyelik zaman cezasına rağmen yedinci oldu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff yarıştan sonra "yargılamanın her zaman daha kolay olduğunu" söyledi, ancak takımın yarış öncesi verilere bakarak doğru stratejiyi seçtiğini açıkladı.

Wolff, "Bence tek pit stop, yani orta-sert lastikler doğru strateji gibi görünüyordu. Fakat orta hamurun bu kadar uzun süre dayanması sürpriz oldu."

"Fakat geriye dönüp baktığımızda ne olduğunu biliyoruz. Yarışı yeniden başlatacak olsaydık, belki de farklı bir lastik seçerdik." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Wolff, Mercedes'in Ricciardo'nun yaptığı gibi beş ya da altı tur daha orta hamurla devam edip, sonra yumuşak lastiğe geçebileceğini, ancak bu lastikle 30 tur atabileceklerinin garantisi olmadığını söyledi.

"Bu sabah konuştuğumuzda yumuşak lastiğin yarış için güçlü bir lastik olduğunu düşündük fakat 30 tur atacak kadar güçlü değildi."

"Sonunda Daniel bu lastikle kaç tur attı? 26 dimi? O halde yanılmamışız."

"Simülasyonlarımız yumuşak-sert seçiminin bir seçenek olduğunu ancak yumuşak-orta stratejisinin bir seçenek olmadığını gösterdi . Fakat bu bir öğrenme süreci."

"Sanırım diğerleri de yumuşak ve orta ile tek pit stopun mümkün olduğuna şaşırdı."

Motorsport.com'un orta/yumuşak stratejinin Red Bull'u yenmek için yeterli olacağını düşünüp düşünmediği sorusuna Wolff şu yanıtı verdi: "Aradaki farklar nedeniyle ters stratejiyle onları geçebileceğimizi sanmıyorum."

"Yumuşak-orta seçim ilk virajda biraz avantaj sağlayabilirdi. Lewis dışarıdaydı, bu yüzden nasıl olacağını asla bilemezsiniz ama en azından farklı bir stratejiyle daha yakın olabilirdik."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, in the pits Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes, Meksika'da Ferrari'nin önünde en hızlı ikinci takım olurken, yüksek rakımda iyi bir araca sahip gibiydi.

Takımın galibiyet hasretine sona erdirmek için artık sadece iki şansı var ve Wolff simülasyonların Meksika'nın en iyi şansı olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Simülasyonlar öyle diyor fakat eğilimi görüyoruz, rekabetçi olduğumuzu görüyoruz."

"Bu hafta sonu yaptıklarımızdan dolayı takımımla gerçekten gurur duyuyorum. Pek çok şey denedik, motor departmanı da bize maksimum performans sağlamak için gerçekten sınırları zorladı."