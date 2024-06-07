Mercedes: "Red Bull'un yaptığı geliştirmeler gerilemelerine sebep oldu"
Mercedes, Red Bull'un şu anda yaşadığı sıkıntıların, son geliştirme paketinin aslında performansta bir gerileme sağlamasından kaynaklanabileceğinden şüpheleniyor.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Red Bull son üç yarıştan ikisini kaybetti ve Max Verstappen Emilia Romagna Grand Prix'sindeki zaferini yarışı hemen arkasında bitiren Lando Norris'i yarış sonunda arkasında tutmayı başarmasıyla elde etti.
Red Bull'un yaşadığı zorlukların odak noktası RB20'nin kerb ve tümsekler konusunda yaşadığı sıkıntılar olsa da, Mercedes teknik direktörü James Allison durumun bundan daha karmaşık olabileceğini düşünüyor.
Red Bull'un Imola'ya getirdiği yeni bir taban ve ön kanat içeren büyük yükseltme paketinin aslında umulan adımı sağlamamış olabileceğini düşünüyor.
Allison, "Sanırım iyi bir viraj hızı aralığı mevcut olduğunda iyi bir noktaya gelecekler. Ancak yaptıkları geliştirmeler bir gerilemeye sebep olmuş gibi görünüyor."
"Umarım bu onları gerçekten mahveder."
"Bir geliştirmenin beklediğiniz gibi çalışmaması hayatı zorlaştırıyor, çünkü başa dönmek zorunda kalıyorsunuz ve çok zaman kaybediyorsunuz. Zaman en büyük dostunuz, onu kaybetmek ise en büyük düşmanınızdır." dedi.
James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG F1 Team, in the Team Principals Press Conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull'un gerilediğini görmenin Mercedes'e heyecan verip vermediği sorulduğunda Allison şunları söyledi: "Bu oyunda herkes her zaman başkalarının mutsuzluğunu sever."
Mercedes, George Russell'ın Monako'da kullandığı yeni ön kanadın etkisini arttırmak için bu hafta sonu Kanada Grand Prix'sinde W15'e daha fazla yükseltme öğesi getirdi.
Takım, ön süspansiyonun profilinde bazı revizyonlar içeren değişikliklerin, aracının hem yüksek hem de düşük hızlı virajlardaki performansını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini umuyor.
Ancak Allison, araçta ilerleme kaydedildiğini düşünmekle birlikte, bu duruma kendini fazla kaptırmak istemiyor.
"Şu anda bulunduğumuz yerin, iki yarış öncesine göre biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum."
"Umarım bundan sonraki birkaç yarışta biraz daha iyi oluruz."
"Yılın başında gerçekten çok kötüydük, yeterince iyi olmayan bir durumdan mücadeleye yakın bir duruma geldik. Biraz daha fazlası bizi mücadelenin içine sokacaktır."
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