Mercedes, Red Bull'un motor iddialarını yalanladı

Hollanda GP öncesinde Red Bull'un FIA'ya Mercedes'in sahip olduğunu düşündüğü bir tasarım konsepti hakkında soru sormuştu.

Mercedes'in motor plenumunda süper soğutma sağlayan bir çözüme sahip olduğu ve bunun performansa katkı sağladığı düşünülüyor.

Mercedes'in son dönemde virajlardan çıkarken hızlanmanın başında performans kazandığını fark eden Red Bull, bunun nasıl olduğunu anlama konusunda istekli.

F1 kuralları, takımların motor gücünü arttırmak için süper soğutma havası gibi çözümlerin kullanılmasını yasaklıyor.

Teknik kuralların 5.6.8 maddesinde, "Motor plenumu hava sıcaklığı, ortam sıcaklığında 10 dereceden fazla olmalı." deniyor.

Ancak ölçüm bir tur ortalamasına göre yapılıyor. Yani bu, plenumdaki sıcaklığın her zaman 10 derecenin üzerinde olması gerekmiyor.

İlgili kuralın devamında, "Uygunluğu değerlendirirken, havanın sıcaklığı, sıralama antrenmanlarının ve yarışın her turunda, motor plenumunda bulunan FIA onaylı bir yerde bulunan FIA onaylı ve mühürlü bir sensör tarafından kaydedilen tur ortalaması olacaktır."

"Yarışın ilk turu, güvenlik aracı pistteyken gerçekleştirilen turlar, seansın en hızlı turundan %20 daha yavaş olan turlar, pite giriş ve çıkış turları ve bariz anormallik olan turlar ortalama sıcaklığı değerlendirmek için kullanılmayacaktır." deniyor.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, Red Bull'un bu konuda çözüm aradığının farkında ancak takım, açığa çıkacak sıra dışı bir şey olmadığını söylüyor.

Wolff, "Bunu ilk defa birkaç gün önce duydum. Keşke o tür özel bir çözümümüz olsaydı ancak Formula 1'deki çalışma şekli böyledir. Sıradan bir durum. FIA'ya sorular yöneltiliyor, sorular soruluyor, bu tamamen normal bir şey." dedi.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner da diğer takımların bu tür sorular sormasının beklenen bir şey olduğunu söyledi.

Horner, "Tüm teknik açıklamaların doğasında odluğu gibi, takımlar arasında her zaman böyle şeyler oluyor."

"Bu açıklamalar genellikle, yönetim organının gözünde bir çözüm olarak kabul edilebilir bir şey olup olmadığını ve daha sonra tabii ki bu çözümü uygulayıp uygulamayacağınızı belirlemek içindir."

"Biz bu sene birçok soru aldık. Bu, Red Bull'a özgü bir şey değil ve bu konu kesinlikle Red Bull'a özgü değil ancak açıkçası mühendisler arasında kendi forumlarında, teknik çalışma gruplarında konuşulan bir süreç. Bunun büyük bir sürpriz olmadığından eminim." dedi.