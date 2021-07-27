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Mercedes, Red Bull’un Macaristan'a daha güçlü döneceğini düşünüyor

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Mercedes, şampiyonadaki ana rakipleri Red Bull’un Silverstone’daki yenilgileri ardından Macaristan Grand Prix’sine daha güçlü dönmelerini bekliyor.

Mercedes, Red Bull’un Macaristan'a daha güçlü döneceğini düşünüyor

Red Bull’un arka arkaya 5 yarış zaferi ardından Britanya Grand Prix’sinde Mercedes, Lewis Hamilton’ın etkileyici galibiyeti ile bu seriyi bozmuş oldu.

Yarışın ilk turunda Copse virajında Hamilton ile Verstappen arasında yaşanan temas sonucu Hollandalı pilot, yarış dışı kaldı.

Buna rağmen Mercedes, Avusturya’daki son iki yarışa kıyasla Silverstone’daki hafta sonunun başından itibaren daha güçlü bir performans sergilemişti. 

Mercedes pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, takımın Macaristan’da Britanya’daki gibi bir performans sergilemeyi beklemeyeceğini çünkü Red Bull’un yenilgiye karşılık vereceğini düşündüklerini dile getirdi.

Britanya Grand Prix’si ardından konuşan Shovlin, “[Silverstone] en iyi olduğumuz pistlerden biriydi. Bu yüzden bu performansı [Macaristan’a] taşımayı bekleyemeyiz.”

“Red Bull, yüksek yere basma kuvveti gerektiren bir pistte iyi olacak. Aslında bakarsanız, şu anda her pistte iyi olacaklardı ve bence bu deneyimden sonra, biraz yara aldılar.”

“Bu nedenle, kesinlikle daha güçlü geri dönecekler.” dedi.

Silverstone’daki hafta sonu ardından iki şampiyonadaki farkı da kapatmak için önemli bir avantaj yakaladı çünkü Red Bull, Britanya’dan sadece Verstappen’in sprint yarışında kazandığı 3 puanla ayrıldı.

Hamilton, pilotlar şampiyonasında şu anda Verstappen’in 8 puan gerisinde bulunurken Mercedes, takımlar şampiyonasında Red Bull’un yalnızca 4 puan ardında yer alıyor.

Shovlin, yaz tatilinden önce Mercedes’in iki şampiyonada tekrardan liderliği almasının Alman ekipteki herkes için büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyor.

"Şampiyonanın neredeyse yarısına geldik, puanlar açısından çok az bir fark var var ve şimdi bu farkı kapatmak için her şeyimizi ortaya koyacağız.”

“Yaz tatilinde önce öne geçebilirsek, bu harika olurdu. Muhtemelen kendimize koyacağımız hedef bu olacak ama bu değişebilir."

“Ancak [Silverstone'da] her şeyin mümkün olduğunu gösterdik. Sadece daha iyi olmaya ve ilerlemeye çalışmaya devam etmeliyiz."

“Onlar yenmesi zor bir takım ama bence biz de güçlü bir takımız ve kazanmak için her şeyimizi vereceğiz.”

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