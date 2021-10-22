Mercedes, Red Bull'un düzlük hızıyla ilgili iddialarını reddetti

2021 sezonunun son yarışlarına doğru ilerlerken, son dönemde Mercedes'in düzlük hızı ve bu hızın kaynağı gündemde.

Türkiye GP'de Mercedes'in Red Bull'a kıyasla özellikle kullandığı yere basma gücü seviyesine göre çok ciddi düzlük hızı avantajına sahip olduğu görüldü.

Mercedes'in yaz döneminde kullanmaya başladığı yeni motordan sonra hızlanması, rakibinin kafasını karıştırmış durumda.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Son dönemde düzlük hızı açısından ciddi adım attılar. Eskiden daha küçük kanat açılarıyla onları yakalayabilirken, artık onlara yaklaşamıyoruz." demişti.

Horner ayrıca yaptıkları analizin ardından Mercedes'in güç avantajının sadece güç ünitesinden gelmediğini, Mercedes'in aracın düzlükte arkasının yüksekliğini düşürerek performans kazanıyor olabileceğini iddia etmişti.

Austin'deki 1. antrenman seansında Sky'a konuşan Horner, "Mercedes açıkçası bu tür pistlerde bir düzlük cihazıyla optimize ediyor. Araçlarının arkasına bakarsanız, onun nasıl alçaldığını görürsünüz. Türkiye onların gücüne uygun bir yerdi." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Horner'ın yorumlarının sorulması üzerine Wolff, Red Bull'un takımları hakkında yaptığı "gürültünün" doğru olmadığını söyledi.

Wolff, "Burası rakiplerin her zaman sihirli bir şeye sahip olup olmadığınızı anlamaya çalıştığı bir spor. Ben kendi deneyimlerime göre böyle bir şey olmadığını, sadece küçük kazançlarla, araca eklenen küçük kazançlarla performans bulunduğunu söyleyebilirim."

"Bu tür gürültüyü çok fazla dinlemeden aracımızı gerçekten daha iyi anlamaya ve tur süresine performans eklemeye çalışıyoruz." dedi.

Özellikle Türkiye'deki üstün performansları için Wolff, 2021 aracının ayarlarında sonunda istedikleri seviyeye geldiklerini söyledi.

Wolff, "Bu konuda ayarlar açısından aracın en etkili noktasına nasıl ulaşabileceğimizi anladığımızı düşünüyorum."

"Bugün tur zamanlarına bakarsanız, düzlükte kazanıyoruz. Sürüklenme ve yere basma gücü arasında doğru dengeyi bulduğumuzu düşünüyorum."

"Diğer taraftan, çok hızlı virajlarda da çok hızlıydık. Bu iyi bir şey. Yavaş virajlarda Red Bull'la eşittik. Bu açıdan genel olarak, araç çok daha iyi durumda." dedi.