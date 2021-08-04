Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış

Kıvrımlı Hungaroring pistinin normalde Red Bull RB16B şasisine mükemmel bir şekilde uyması bekleniyordu.

Ancak hafta sonunun başlamasıyla Mercedes öne çıktı. Sıralamalarda Lewis Hamilton pole pozisyonunu alırken Mercedes ilk çizgiyi kapattı.

Yarışı da Hamilton kazanabilecek gibi görünüyordu ancak stratejik hatanın ardından İngiliz pilot damalı bayrağı 3. sırada gördü.

Mercedes, Macaristan GP hafta sonunda Red Bull'a karşı nasıl bu kadar güçlü olduğuna dair henüz bir cevaba sahip olmasa da rakibinin arka kanat seçimine şaşırdığını söyledi.

Mercedes'e göre Red Bull maksimum yere basma gücü üreten arka kanadını kullansaydı, bu durumda yenilmez olurdu.

Mercedes'in pist üstü mühendislik direktörü Andrew Shovlin, "Buranın onlara uyacak bir pist olduğunu düşünmüştük."

"Beni maksimum yere basma gücü gerektiren pistlerde endişelendiren diğer şey, biz bu pistlerde genelde maksimum yere basma gücü üreten arka kanadı kullanırken onlar da Monako kanadı vardı ve buraya o kanadı getiriyorlardı."

"Belki denge bulamamışlardır. Cumartesi günü ondan uzaklaştılar ve burada en büyük kanattan bir başkasını kullanıyor olmaları bize tuhaf geldi."

"Araçlarında neden böyle bir karar aldılar bilmiyoruz ancak belki ön tarafta, arkada daha büyük kanat varken yeteri kadar tutuş bulamamışlardır. Bu yüzden daha küçük olana geçmiş olabilirler."

Mercedes, Macaristan GP hafta sonunda hem düzlükte hem de virajda performans kazanmasının ardından ana rakibinden neden daha iyi olduğunu iyice analiz edecek.

Shovlin, "Bu, önümüzdeki günlerde bakmamız gereken bir konu. Dürüst olmak gerekirse oldukça küçük güncellemelere sahiptik."

"Güncellemeyi Silverstone'da getirdik ve ondan işe yarar performans aldık gibi görünüyor. Ancak aracımız lastik sıcaklıklarını koruma açısından iyi çalışıyordu ve oldukça iyi dengeye sahiptik."

"Dürüst olmak gerekirse, kendimize şaşırdık. Bu tabii ki hoş bir sürprizdi ancak mesela pole pozisyonu için sahip olduğumuz fark karşısında şaşkındık." dedi.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Valtteri Bottas, Mercedes W12, arrive in Parc Ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images