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Formula 1 / Son dakika

"Mercedes, Red Bull'un 0.3 saniye önünde"

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"Mercedes, Red Bull'un 0.3 saniye önünde"
Ekleyen:
, Editör
5 Mar 2020 19:23

Auto Motor und Sport'a göre Mercedes, testlerde Red Bull'dan 0.3 saniye daha hızlıydı.

Mercedes, altı günlük Barcelona testlerinin en çok tur atan takımıydı ve aynı zamanda hem tek tur hem de yarış temposunda rakiplerinin önünde bir görüntü çizdi.

Helmut Marko her ne kadar Red Bull hakkında olumlu açıklamalar yapsa da, Alman Auto Motor und Sport'a göre Mercedes'in yine üstünlüğü bulunuyor.

Alman sitesinin haberine göre Mercedes'in Melbourne öncesinde Red Bull-Honda'ya karşı olan avantajı tur başına 0.3 saniye.

Aynı haberde Ferrari'nin üçüncü sırada yer aldığı ve yaklaşık 0.5 ila 0.6 saniye yavaş kaldığına yer verildi.

Mercedes hakkında konuşan Sebastian Vettel, "Piste her çıkışlarında çok rahatlardı ve kolayca hızlı turlar atıyorlardı." demişti.

Alman yayıncı bu verileri, tur zamanlarını, GPS verilerini, kullanılan lastik tiplerini, yakıt durumunu ve motor modunu analiz eden birden fazla mühendise dayandırdı.

Öte yandan Auto Motor und Sport, Haas'ın Alfa Romeo'nun önünde olduğunu da iddia etti.

Takım patronu Gunther Steiner da, "Sert lastiklerle ve daha fazla yakıtla, onlardan 0.4 saniye daha hızlıydık." diyerek bu iddiayı doğruladı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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