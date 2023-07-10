Mercedes, Red Bull'a geçen çalışanlardan olumsuz etkilenmeyi beklemiyor

Red Bull'un kendi güç ünitesini tasarlama kararı ve Audi'nin spora giriş yapması, deneyimli çalışanlara sahip takımları ciddi anlamda etkilendi.

En çok etkilenen takım büyük ihtimalle Mercedes, nitekim 120 kişinin Red Bull'a geçiş yaptığı tahmin ediyor.

Mercedes'in uzun vadede bu istihdam kaybından zarar göreceği düşünülmekte, Toto Wolff ise herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaklarında ısrarcı.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Daha önce de söylediğim gibi, Red Bull Powertrains çok iddialı bir proje, çok cesur bir proje."

"Elimizde yaklaşık 1000 çalışan var, bazı çalışanlarımızı Ferrari'ye, bazılarını Renault'ya, bazılarını ise Red Bull'a kaybettik. Aynı şekilde bize de o taraftan personel akışı oldu."

"Red Bull'dan bize katılan herhangi bir kişi hakkında övünmüyoruz. Herhangi bir isimden bahsetmeyeceğim. Diğer takımlardan olduğu gibi Red Bull'dan da ciddi bir katılım var."

"İşe aldıkları insanlar için en iyisini diliyoruz. Bazıları bizzat Mercedes'ten emekli oldular ve orada daha yüksek pozisyonlara geldiler, ama bu sorun değil. Onlara ikinci bir şans verildi."

Mercedes motor departmanının en önemli isimlerinden Hywel Thomas ise, "Sanırım yolun 40 mil aşağısında bir rakibimizin olması bizim için büyük bir değişiklik oldu."

"Cosworth'ün Northampton'da olduğu 2000'li yılların başından beri birbirine yakın iki üretici olmamıştı."

"Çok sayıda çalışanla anlaştıkları doğru, bazıları bizden ayrılan çalışanlar. Bunda bir sorun da yok, insanlar kariyerlerini değiştirmek ve farklı projelerde yer almak isteyebilir."

"Ayrılanların yerine aramıza katılan çok sayıda çalışanımız var, kurum içinde terfi eden çok sayıda çalışanımız da mevcut."

"Gerçekten inanılmaz derecede güçlü bir proje grubumuz var ve eminim ki 2026 sezonuna müthiş bir güç ünitesiyle gireceğiz." dedi.