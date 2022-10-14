Mercedes, Red Bull'a ciddi ceza verilmezse bütçe sınırını aşmaya hazır!

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FIA, bu haftanın başında 2021'e ait mali raporların sonucunu açıkladı ve Red Bull'un 10 takım içerisinde bütçe sınırını aşan tek takım olduğunu duyurdu.

Red Bull'un ihlali %5'lik sınır içerisinde olan "hafif ihlal" olarak belirtildi. Bu, Red Bull'un 145 milyon dolarlık bütçe sınırını 7.5 milyon dolardan daha az aştığı manasına geliyor. Ancak FIA, tam olarak ne kadar aşım olduğunu belirtmedi ve Red Bull'a ne kadar ceza verileceği henüz bilinmiyor.

De Telegraaf'ın haberine göre Red Bull bütçe sınırını 1 ile 2 milyon dolar arasında aştı ve bu aşım daha çok yemek ücretleri ve izinde olan personelle alakalıydı.

Aşım gerçekten bununla alakalıysa, bu durumda Red Bull fazla parayı aracı geliştirmek için harcamadığı için yaptırım hafif olabilir.

Ancak diğer taraftan bütçe sınırı aşımı araç gelişimiyle alakalıysa, bu durumda FIA'nın yaptırımı daha sert olabilir.

Mercedes, rakibine verilecek cezayı yakından takip ediyor. İddialara göre Mercedes, Red Bull'a verilecek cezanın boyutuna göre kendisi de gelecekte bütçe sınırını aşmayı planlıyor olabilir.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Wolff'un "Red Bull sınırı 2 milyon dolar aşmış olsaydı, FIA'ya onun 5 katını ödeyerek yani 10 milyon ödeyerek konuyu kapatabilirdi."

"Ancak her açıdan bu adil olmaz çünkü bu durumda, parasını ödeyerek hile yapma hakkını elde etmiş olursunuz." sözlerine yer verildi.

Buna rağmen Wolff, Mercedes'in Red Bull'a verilecek cezaya göre hareket etmeyi konuştuğunu belirtti.

Wolff, "Mercedes bunu çoktan konuştu. Eğer bu gerçekten başarısızlık noktasıysa, Mercedes performansını iyileştirmek ve zirveye dönmek için ekstra bütçe ayırıp ve ilgili cezayı planlamaya hazır." dedi.