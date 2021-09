Mercedes: "Red Bull, Verstappen'in hatalı olduğunu biliyor"

Verstappen, hakemlerin Lewis Hamilton ile Monza'da yaşadığı temasta ağırlıklı olarak kendisini suçlu bulmasının ardından bir sonraki Rusya GP için üç sıra grid cezası aldı.

Red Bull'un patronu Christian Horner ve takım danışmanı Helmut Marko, kazanın ardından bunun bir yarış olayı olduğu konusunda hemfikirlerdi.

Fakat Red Bull'un tartışmalı anlarda sürücülerine ne kadar destek verdiğinin farkında olan Mercedes'e göre, Avusturyalı ekip bu durumda hatalı olan tarafın Verstappen olduğunu biliyordu ve bu yüzden böyle davrandı.

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, "Lewis'in yanlış bir şey yapmadığını ve ağırlıklı olarak Max'in suçlu olduğunu hissettik."

"Bana göre Helmut ve Christian'ın dahi Lewis'i suçlamaya çalışmadığı gerçeğine baktığınızda, Max'in hatalı olduğunu biliyorlar gibi görünüyor çünkü onlar, buldukları her fırsatta Lewis'i suçlamaya çalışırlar." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, looks on Lewis Hamilton, Mercedes W12 after colliding

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images