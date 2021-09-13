Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ricciardo: "Yaşadığım zorluklardan sonra bu zafer çok kıymetli"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Mercedes: "Red Bull, Verstappen'in hatalı olduğunu biliyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes, Red Bull yönetiminin Lewis Hamilton'la yaşanan temasta hatalı olan tarafın Max Verstappen olduğunu bildiklerini düşünüyor.

Mercedes: "Red Bull, Verstappen'in hatalı olduğunu biliyor"

Verstappen, hakemlerin Lewis Hamilton ile Monza'da yaşadığı temasta ağırlıklı olarak kendisini suçlu bulmasının ardından bir sonraki Rusya GP için üç sıra grid cezası aldı.

Red Bull'un patronu Christian Horner ve takım danışmanı Helmut Marko, kazanın ardından bunun bir yarış olayı olduğu konusunda hemfikirlerdi.

Fakat Red Bull'un tartışmalı anlarda sürücülerine ne kadar destek verdiğinin farkında olan Mercedes'e göre, Avusturyalı ekip bu durumda hatalı olan tarafın Verstappen olduğunu biliyordu ve bu yüzden böyle davrandı.

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, "Lewis'in yanlış bir şey yapmadığını ve ağırlıklı olarak Max'in suçlu olduğunu hissettik."

"Bana göre Helmut ve Christian'ın dahi Lewis'i suçlamaya çalışmadığı gerçeğine baktığınızda, Max'in hatalı olduğunu biliyorlar gibi görünüyor çünkü onlar, buldukları her fırsatta Lewis'i suçlamaya çalışırlar." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, looks on Lewis Hamilton, Mercedes W12 after colliding

Max Verstappen, Red Bull Racing, looks on Lewis Hamilton, Mercedes W12 after colliding

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Shovlin, iki yavaş pit stopun ardından karşı karşı gelen ikilinin yaşadığı bu kazanın, muhtemel bir galibiyete mâl olduğunu düşünüyor.

"Sonuç olarak bunun Lewis'e bir galibiyete ve en azından bir ikinciliğe mâl olduğunu düşünüyorum çünkü rekabetçi bir aracınız varsa, üç sıra birden yükselmenin nispeten kolay olduğunu hissedersiniz. Fakat artık hepsi geçmişte kaldı.

"Rusya'da iyi bir hafta sonu geçirdiğimizden emin olmalıyız ve orası normalde aracımızın rekabetçi olması gereken bir yer."

"Fakat uzun süredir oldukça dağınık yarışlar geçiriyoruz. Dikkatimizi toplayıp, bunları kazanmak için yapabileceğimize inandığımız türden bir performans göstermeye ve şampiyonaları kazanmak için ihtiyacımız olan performansı sergilemeye çalışmalıyız."

Red Bull takım patronu Christian Horner ise kazada hem Verstappen'in hem de Hamilton'ın rolü olduğunu düşünüyor.

Horner, "Olaya tekrar bakarsam Max, bana göre 2. virajda biraz daha fazla alanı hak ediyordu."

"Bence Lewis ona ilk virajda yeterince yer verdi ve ardından ikinci viraja girerken, birlikte dönebilmeleri için biraz daha yer verebileceğini hissettim."

"Eminim başka biri başka bir şekilde değerlendirir. Fakat objektif olarak baktığınız zaman, bunun bir yarış olayı olduğunu söylemeniz gerekiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Yaşadığım zorluklardan sonra bu zafer çok kıymetli"

Önceki haber

Ricciardo: "Yaşadığım zorluklardan sonra bu zafer çok kıymetli"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Verstappen, 3 sıra grid cezası aldı!

17 s
2
Formula 1

Verstappen: “Gereksiz bir kazaydı”

3 s
3
Formula 1

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!

19 s
4
Formula 1

Wolff: "Halo, Verstappen kazasında kesinlikle Hamilton'ın hayatını kurtardı"

12 s
5
Formula 1

Horner: "Hakemler, Perez'den yer vermesini istemediler"

1 s
Son Haberler
Mercedes: "Red Bull, Verstappen'in hatalı olduğunu biliyor"
F1

Mercedes: "Red Bull, Verstappen'in hatalı olduğunu biliyor"

0dk
Ricciardo: "Yaşadığım zorluklardan sonra bu zafer çok kıymetli"
F1

Ricciardo: "Yaşadığım zorluklardan sonra bu zafer çok kıymetli"

57dk
Horner: "Hakemler, Perez'den yer vermesini istemediler"
F1

Horner: "Hakemler, Perez'den yer vermesini istemediler"

1 s
Stroll'ün incelemesinden uyarı çıktı
F1

Stroll'ün incelemesinden uyarı çıktı

2 s
Verstappen: “Gereksiz bir kazaydı”
F1

Verstappen: “Gereksiz bir kazaydı”

3 s
Son Videolar
F1 2021 İtalya GP Start Gridi 01:05
Formula 1
11 Eyl 2021

F1 2021 İtalya GP Start Gridi

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
9 Eyl 2021

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Hamilton, Verstappen'in kazadan sonra iyi olup olmadığını kontrol etmemesine şaşırmış İtalya GP
Formula 1

Hamilton, Verstappen'in kazadan sonra iyi olup olmadığını kontrol etmemesine şaşırmış

Ricciardo: "McLaren galibiyet alarak ortalığı sallayabilir" İtalya GP
Formula 1

Ricciardo: "McLaren galibiyet alarak ortalığı sallayabilir"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum" İtalya GP
Formula 1

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"

Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk" İtalya GP
Formula 1

Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk"

Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor İtalya GP
Formula 1

Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Verstappen, 3 sıra grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen, 3 sıra grid cezası aldı!

Verstappen: “Gereksiz bir kazaydı”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Gereksiz bir kazaydı”

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!

Wolff: "Halo, Verstappen kazasında kesinlikle Hamilton'ın hayatını kurtardı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Halo, Verstappen kazasında kesinlikle Hamilton'ın hayatını kurtardı"

Horner: "Hakemler, Perez'den yer vermesini istemediler"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Hakemler, Perez'den yer vermesini istemediler"

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"

Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Hata benim ve Mick'ten özür dilemek beni utandırmaz"

Ricciardo: "Yaşadığım zorluklardan sonra bu zafer çok kıymetli"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Yaşadığım zorluklardan sonra bu zafer çok kıymetli"

Son Haberler

Mercedes: "Red Bull, Verstappen'in hatalı olduğunu biliyor"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Red Bull, Verstappen'in hatalı olduğunu biliyor"

Ricciardo: "Yaşadığım zorluklardan sonra bu zafer çok kıymetli"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Yaşadığım zorluklardan sonra bu zafer çok kıymetli"

Horner: "Hakemler, Perez'den yer vermesini istemediler"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Hakemler, Perez'den yer vermesini istemediler"

Stroll'ün incelemesinden uyarı çıktı
Formula 1 Formula 1

Stroll'ün incelemesinden uyarı çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.