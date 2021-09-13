Mercedes: "Red Bull, Verstappen'in hatalı olduğunu biliyor"

Verstappen, hakemlerin Lewis Hamilton ile Monza'da yaşadığı temasta ağırlıklı olarak kendisini suçlu bulmasının ardından bir sonraki Rusya GP için üç sıra grid cezası aldı.

Red Bull'un patronu Christian Horner ve takım danışmanı Helmut Marko, kazanın ardından bunun bir yarış olayı olduğu konusunda hemfikirlerdi.

Fakat Red Bull'un tartışmalı anlarda sürücülerine ne kadar destek verdiğinin farkında olan Mercedes'e göre, Avusturyalı ekip bu durumda hatalı olan tarafın Verstappen olduğunu biliyordu ve bu yüzden böyle davrandı.

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, "Lewis'in yanlış bir şey yapmadığını ve ağırlıklı olarak Max'in suçlu olduğunu hissettik."

"Bana göre Helmut ve Christian'ın dahi Lewis'i suçlamaya çalışmadığı gerçeğine baktığınızda, Max'in hatalı olduğunu biliyorlar gibi görünüyor çünkü onlar, buldukları her fırsatta Lewis'i suçlamaya çalışırlar." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, looks on Lewis Hamilton, Mercedes W12 after colliding Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Shovlin, iki yavaş pit stopun ardından karşı karşı gelen ikilinin yaşadığı bu kazanın, muhtemel bir galibiyete mâl olduğunu düşünüyor.

"Sonuç olarak bunun Lewis'e bir galibiyete ve en azından bir ikinciliğe mâl olduğunu düşünüyorum çünkü rekabetçi bir aracınız varsa, üç sıra birden yükselmenin nispeten kolay olduğunu hissedersiniz. Fakat artık hepsi geçmişte kaldı.

"Rusya'da iyi bir hafta sonu geçirdiğimizden emin olmalıyız ve orası normalde aracımızın rekabetçi olması gereken bir yer."

"Fakat uzun süredir oldukça dağınık yarışlar geçiriyoruz. Dikkatimizi toplayıp, bunları kazanmak için yapabileceğimize inandığımız türden bir performans göstermeye ve şampiyonaları kazanmak için ihtiyacımız olan performansı sergilemeye çalışmalıyız."

Red Bull takım patronu Christian Horner ise kazada hem Verstappen'in hem de Hamilton'ın rolü olduğunu düşünüyor.

Horner, "Olaya tekrar bakarsam Max, bana göre 2. virajda biraz daha fazla alanı hak ediyordu."

"Bence Lewis ona ilk virajda yeterince yer verdi ve ardından ikinci viraja girerken, birlikte dönebilmeleri için biraz daha yer verebileceğini hissettim."

"Eminim başka biri başka bir şekilde değerlendirir. Fakat objektif olarak baktığınız zaman, bunun bir yarış olayı olduğunu söylemeniz gerekiyor." dedi.