Mercedes, Red Bull tarzı sidepod tasarımına geçmeyi değerlendiriyor

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İkinci testlerden itibaren "dar sidepod, geniş taban" konseptine geçiş yapan ve bu yolda ilerlemeye karar veren Mercedes, dalgalanma sorunundan ötürü oldukça zor bir sezon geçirmekte.

Son güncellemelerle birlikte birçok takım, "en doğru çözüm" olduğu gerekçesiyle Red Bull tarzı sidepod'lara geçiş yaptı.

Farklı çözümleri incelemeyecek kadar "kibirli" olmadıklarını söyleyen Mercedes, farklı bir konsepte geçmenin tüm sorunlarını çözeceğine inanmasa da, Red Bull tarafından yapılan ve konseptin geniş faydaları olup olmadığını anlamaya yönelik çalışmaları değerlendiklerini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, Red Bull konseptine geçiş ihtimali sorulduğunda "Sanırım bahsettiğiniz, gözle görülür şekilde farklı olan karoser, muhtemelen fark yaratan bir kısım değil. Asıl fark taban tasarımındaki detaylardan kaynaklanıyor."

“Bu açıdan düşünerek bazı konseptleri değerlendirmeye aldık. Hangi yöne gideceğimizi söylemeyeceğim ama şu çözüme [Red Bull] bakacağız."

"Bence alçakgönüllü olmamak, hata yapmış olabileceğimizi düşünmemek ve gidip herkesin ne yaptığına bakmamak aptalca olurdu."

"Ki olay sadece Red Bull konseptinden ibaret değil. Olay, griddeki tüm araçlara bakmak ve neyin ilginç göründüğünü, neden ilginç göründüğünü kavrayabilmek." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

Elliott, Mercedes için kilit noktanın Red Bull konseptinin doğrudan bir kopyasının fayda sağlayacağını düşünmek yerine, böyle bir tasarımdan ne gibi kazançlar elde edeceğini anlamak olduğunu açıkladı.

Mercedes teknik direktörü, "Eski bir aerodinamikçi şunu söylemeliyim ki, birincil amacımız hava akışı alanında neler olduğunu anlamak. Bunu başarırsanız sıra karoseri şekillendirmeye gelir."

"Öyleyse bu alanda çalışmaya başlayacak ve şu soruyu soracağız: Red Bull karoseri nasıl çalışıyor ve neden böyle çalışıyor? Bu soru, griddeki tüm araçları incelerken geçerli olacak. Öğrenebileceklerimizi ve uygulayabileceklerimizi göreceğiz."

“Bu yıl veya seneye birtakım değişiklikler görebiliriz. Belki de aynı yoldan devam ederiz. Sanırım bu sorulara bir cevap arıyoruz." dedi.

Mercedes, bu hafta sonu İngiltere GP'sine bir dizi güncelleme getirdi ve Elliott, dalgalanmayı hafifletmiş gibi göründükleri için amaçlarının performansı yükseltmek olduğunu açıkladı.

Elliott, "Araca bakıldığında her şeyin gayet açık olduğunu düşünüyorum, nitekim Barselona'da aerodinami anlamında oldukça büyük değişiklikler yaptık."

“Bu sırada dalgalanmayı önlemek için bazı iyi adımlar da attık. Ancak bunu yaparken muhtemelen genel performanstan biraz ödün verdik."

“Güncellemelerin amacı kaybettiğimiz performansı bir şekilde geri almak ve bunu yaparken dalgalanma gibi olumsuz faktörler dolayısıyla ödün vermemek." dedi.