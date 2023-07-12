Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

McLaren'in hem Red Bull hem de Aston Martin konseptinden esinlenerek getirdiği güncellemeler, sezon ortasında büyük bir atılım yapmalarına sebep oldu.

Öyle ki, sadece bir ay önce Kanada'dan puansız ayrılan takım, Avusturya'da dördüncü oldu, Britanya'da ise podyuma döndü.

Bu durum, Mercedes ve Ferrari gibi takımların da birebir aynı tasarımı benimsemeleri gerektiğine yönelik düşüncelere yol açtı.

Her şeye rağmen, özellikle Mercedes uzun bir süre boyunca eleştirilere kulak asmadı, bunun en büyük sebebi ise araçlarının Red Bull tasarımına uyum sağlayamadığına yönelik rüzgar tüneli verileri.

Fakat bir müşteri takımının attığı adım, yönetimi yeniden düşünmeye itecek gibi.

Motorsport.com'a konuşan takım patronu Toto Wolff, "Hangi yolları açabileceğinizi ve bunun performansa ne kadar katkı sağlayacağını görmek için [Red Bull'un] sidepod konseptini çoktan rüzgar tünelinde denedik."

"Ancak bir kazanç sağlayamadık, hatta yere basma gücü kaybı dahi yaşadık. Bu nedenle sezonun ilk bölümünde bu yoldan gitmedik."

"Peki şimdi bir değişiklik düşünüyor muyuz? James Allison tarafından yönetilen harika aerodinamistlere sahibiz ve McLaren'in attığı adımın ardından durumu gözden geçireceğiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Gözden geçirme itirafına rağmen duruşundan vazgeçmeyen Wolff, halen asıl çözümün sidepod tasarımından ziyade tabandaki değişikliklerden geçtiğini savunuyor.

Wolff, "Sidepod ve motor kapağı şasinin sadece bir parçası, bu parçaların tasarımından belli derecede kazanım elde edilebiliyor gibi."

"Ancak performansın çoğu zeminden ve difüzörden geliyor, birçok takımın kuralları nasıl yorumladıklarını ve nasıl bir tasarım tercih ettiğini göremedik."

"Güçlü araçların yukarıdan aşağıya baktığınızda biraz aynı göründüğünü görüyoruz, belki de bu durum, gelişim yönünü bizlere gösterebilir." dedi.

Mercedes W14 new front wing comparison, British GP Photo by: Giorgio Piola

Mercedes'te son durum ne?

Mercedes, sezonun en önemli yarışlarından Britanya GP'sine düşük hızlı virajlarda araç dengesini iyileştirmeyi amaçlayan yeni bir ön kanatla geldi.

Uç plakası ve flap bağlantı noktası temel tasarım DNA'sını koruyor ancak ekip performansı optimize etmek için bölgedeki her yüzeye dikkat etti.

Ana düzlemin ön kenarı, kanadın alt tarafının hemen karşı taraftan gelen hava akışından faydalanabilmesi kaldırıldı.

Bu bölge, uç plakadan çıkıntı yapan kanatçıklarla daha etkili bir şekilde çalışılabilmesi için yeniden yapılandırıldı, ön kenar artık daha kavisli bir tasarıma sahip.

Değişiklikler üst kanatların tasarımında da açıkça görülüyor; açıklıkları boyunca daha az kavisli bir tasarım kullanılmış.

Buruna en yakın taşınmaz bölüm de modifiye edilmiş, ana plakada yapılan değişiklikler sonucu burun ucu yeniden şekillendirilmiş.