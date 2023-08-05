Mercedes: "Red Bull, son güncellemeyle arayı daha da açtı"
Şampiyonluk umutları büyük ihtimalle gelecek sezona kalan Mercedes'e göre Red Bull'un sahip olduğu avantaj Macaristan güncellemesinin ardından daha da artmış vaziyette.
Macaristan GP'sine sezonun ilk büyük güncellemesiyle gelen Red Bull, RB19'un sidepod'u ve tabanında değişiklikler yaptı.
Güncellemelerin sebebi olarak dayanıklılık ve soğutma sorunları gösteriliyordu, ancak Max Verstappen'in Belçika'da diğerlerine 32 saniye fark atması performans açısından da çok şey anlatıyor.
Red Bull'un ulaştığı seviye, Mercedes ve Ferrari gibi rekabetçi olmak isteyen takımları daha sıkı çalışmak ve araçlarını daha derinden incelemek zorunda bırakacak.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Mercedes'in sporu benzer seviyede mi yoksa daha az mı domine ettiğini biliyorum, sanırım bizim de böyle geçen yıllarımız oldu."
"Ancak en azından birbiriyle savaşan iki araca sahiptik, bu da insanları eğlendiriyordu. Şu an böyle bir durum söz konusu değil."
"Sürekli bu sporun bir meritokrasi olduğunu ve mücadele edebilecek duruma gelmenin bize bağlı olduğunu söylüyorum."
"Farkın bu denli artmasını bekliyor muyduk? Kesinlikle beklemiyorduk. Sanırım son güncellemelerin ardından Red Bull'un avantajı daha da arttı."
"Yapmamız gereken tek şey işimize dört elle sarılmak ve mümkün olan en iyi işi yapmak." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Photo by: Red Bull Content Pool
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