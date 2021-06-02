Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

Red Bull, son şampiyonluğunu 2013 yılında aldı ve Monako GP'nin ardından uzun süre sonra ilk kez her iki şampiyonayı birden lider götürüyor.

Sezon öncesi testlerinden bu yana iyi görünen Red Bull, hiçbir zaman favori olduğunu kabul etmezken, aynı şekilde Mercedes de favori olduklarını kabul etmiyor.

Şu anda her iki takım da benzer performans gösterseler de favori konumuna birbirlerini itiyorlar çünkü genellikle lider takım daha fazla baskı altında kalıyor.

Frankfurter Allgemeinen Zeitung'a konuşan Wolff, bir kez daha favori olarak Red Bull'u işaret etti.

Wolff, "Red Bull, şimdiye kadarki tüm yarışlarda pole pozisyonunda olmalıydı. Bu, en hızlı paket. Red Bull favori olduğunu inkar edemez çünkü gerçek bu."

"Lewis, Bahreyn'de bu denli inanılmaz sürmeseydi Max'in kazanması gerekiyordu. Max atak yapmaya çalışmadan önce yarım tur daha beklemiş olsaydı, önde bitirirdi."

"Imola'da Max, sıralama turlarında hata yaptı, aksi takdirde önde olacaktı. Portekiz'deki sıralama turlarında ve yarışta pist sınırını aştı. Ayrıca yarışta Lewis'in geçmesini sağlayan bir hata yaptı." dedi.

Wolff, Verstappen'in bu sezon Dünya Şampiyonu olmak için gereken her şeye sahip olduğu görüşünde.

Wolff, “Evet, bunu başarabilir. Ancak hâlâ küçük hatalar yaptığını görebilirsiniz çünkü henüz çok genç."

“Hızı ve sürüş kabiliyeti mükemmel. Fakat Lewis, yeteneklerinin zirvesinde sürdüğü için herhangi bir hataya yer bırakmıyor ve bu da henüz Formula 1'de bilmediği bir meydan okumayla karşı karşıya olmasına neden oluyor."

"Kovalayan taraf olmak bundan dolayı çok daha kolay. Bu yüzden durum bize uyuyor.” dedi.