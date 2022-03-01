Mercedes, Red Bull RB18'in sidepod felsefesini yakından takip ediyor

Haberi dinle

Yeni teknik düzenlemelerin eşsiz tasarımlara yer bırakmayacağı ve araçların tamamen birbirlerine benzer görüneceği söyleniyordu. Fakat Barselona'daki ilk kış testinde durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Örneğin hemen hemen her takım, burun ve ön kanat kısmında kendi yorumunu uygulamış durumda. Ayrıca sidepod tasarımları arasındaki farklılık da dikkat çekici.

Özellikle öne çıkan sidepod tasarımı Red Bull RB18'e aitti ve Adrian Newey, bir kez daha yaptığı tasarımla kendisine hayran bıraktı.

Barselona testi, F1 takımlarının rakip araçlara baktığı ilk andı ve Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, kendilerine odaklandıklarını söylese de, RB18'in sidepod tasarımından etkilendiklerini inkar etmedi.

Elliot, “Dürüst olmak gerekirse, henüz diğer araçlara pek bakmadım."

"Biz, daha çok kendi sorunlarımızı çözmeye çalıştık. Diğer araçlara fabrikadaki çalışanlarımız daha fazla ilgileniyorlar."

"Ancak kayda değer bir şeyden bahsetmem gerekirse, Red Bull Racing sidepodlarını işaret edebilirim."

"Görsel olarak en farklı ve ilginç görünen tasarım bu. Bu yüzden buna daha yakından bakacağız."

"Kuralların yorumlanma şekli nedeniyle farklı sidepod tasarımları görüyoruz. Bazı takımlar geniş gövdeyi tercih ediyor fakat biz dar bir konsept seçtik."

"Yine de şu an ile ilk yarış arasında araçlar çok değişecek ve farklı çözümler göreceksiniz." dedi.

Takımlar ayrıca sezonun açılış yarışına üç hafta kala, araçlarının ne durumda olduğunu da görmüş oldular. Yeni araçlarla yapılan ilk ciddi testte, düzlüklerde dalgalanma problemi olduğu görüldü.

Bu alanda en iyi çözüme McLaren'ın sahip olduğu söyleniyor fakat Elliott neredeyse tüm takımların bununla mücadele ettiğini belirtti.

Elliot, “Günün sonunda bu bir öğrenme oyunu. İster aracın gelişimi, isterse de bulduğumuz problemleri çözmekle ilgili olsun Formula 1'de her zaman geçerli olan bir durum."

"Bu sorunu tüm gridde gördük ve herkes bir şekilde problem yaşıyor. Gerçek şu ki bununla mümkün olduğunca çabuk baş etmemiz gerekiyor. Barselona'da mümkün olduğunca çok test yaptık ve fabrikada pek çok simülasyon çalışması gerçekleştiriyoruz."

"Her şey bunu nasıl düzelteceğimiz, bununla nasıl başa çıkacağımız ve ilk yarışlar için nasıl azaltacağımızla ilgili olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius