Mercedes: "Red Bull rahat şekilde önde"

Mercedes, antrenman seanslarında en iyi zamanları yaptı ve bir anda hafta sonunun favorisi olarak görülmeye başladı.

Fakat Mercedes'ten Andrew Shovlin'e göre şu anda Red Bull hâlâ önde.

Shovlin şöyle konuştu: "Testin ardından en çok sıralama temposuyla alakalı endişeliydik."

"Buraya dönmeden önce her iki sürücüyü de simülatörde çalıştırdık."

"Bugünkü turlara bakılırsa, ilerleme kaydetmişiz gibi görünüyor."

"Kesinlikle kendimizi kaptırmıyoruz çünkü güç ünitesi modlarında ve yakıt yüklerinde zaman kazanabilecek takımlar var."

"Yine de geçen haftaki tablonun iyileşmiş gibi görünmesi cesaret verici."

Shovlin şöyle devam etti: "Yarış temposu da yakın görünüyor."

"Verstappen geçen hafta gördüğümüz gibi rahat şekilde önde fakat arkasındaki podyum basamakları için sıkı bir mücadele olacak."

"Denge tarafında ince ayar yapmamız gereken çok şey olduğunu biliyoruz."

"Elbette çok erken bir noktadayız ve araçtan nasıl daha fazlasını elde edeceğimizi öğreniyoruz."

"Fakat şimdiden burada bulunduğumuz son iki yıldan çok farklı hissettiriyor."