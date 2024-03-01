Mercedes: "Red Bull rahat şekilde önde"
Mercedes'ten Andrew Shovlin, en önde yer aldıkları antrenman seanslarının ardından mutlu görünse de, Red Bull'un gerisinde kaldıklarını kabul ediyor.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes, antrenman seanslarında en iyi zamanları yaptı ve bir anda hafta sonunun favorisi olarak görülmeye başladı.
Fakat Mercedes'ten Andrew Shovlin'e göre şu anda Red Bull hâlâ önde.
Shovlin şöyle konuştu: "Testin ardından en çok sıralama temposuyla alakalı endişeliydik."
"Buraya dönmeden önce her iki sürücüyü de simülatörde çalıştırdık."
"Bugünkü turlara bakılırsa, ilerleme kaydetmişiz gibi görünüyor."
"Kesinlikle kendimizi kaptırmıyoruz çünkü güç ünitesi modlarında ve yakıt yüklerinde zaman kazanabilecek takımlar var."
"Yine de geçen haftaki tablonun iyileşmiş gibi görünmesi cesaret verici."
Shovlin şöyle devam etti: "Yarış temposu da yakın görünüyor."
"Verstappen geçen hafta gördüğümüz gibi rahat şekilde önde fakat arkasındaki podyum basamakları için sıkı bir mücadele olacak."
"Denge tarafında ince ayar yapmamız gereken çok şey olduğunu biliyoruz."
"Elbette çok erken bir noktadayız ve araçtan nasıl daha fazlasını elde edeceğimizi öğreniyoruz."
"Fakat şimdiden burada bulunduğumuz son iki yıldan çok farklı hissettiriyor."
Andrew Shovlin, Pist Kenarı Mühendislik Direktörü, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"
Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler" Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci! 2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!
McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi
McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar