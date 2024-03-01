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Formula 1 Bahreyn GP

Mercedes: "Red Bull rahat şekilde önde"

Mercedes'ten Andrew Shovlin, en önde yer aldıkları antrenman seanslarının ardından mutlu görünse de, Red Bull'un gerisinde kaldıklarını kabul ediyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes, antrenman seanslarında en iyi zamanları yaptı ve bir anda hafta sonunun favorisi olarak görülmeye başladı.

Fakat Mercedes'ten Andrew Shovlin'e göre şu anda Red Bull hâlâ önde.

Shovlin şöyle konuştu: "Testin ardından en çok sıralama temposuyla alakalı endişeliydik."

"Buraya dönmeden önce her iki sürücüyü de simülatörde çalıştırdık."

"Bugünkü turlara bakılırsa, ilerleme kaydetmişiz gibi görünüyor."

"Kesinlikle kendimizi kaptırmıyoruz çünkü güç ünitesi modlarında ve yakıt yüklerinde zaman kazanabilecek takımlar var."

"Yine de geçen haftaki tablonun iyileşmiş gibi görünmesi cesaret verici."

Shovlin şöyle devam etti: "Yarış temposu da yakın görünüyor."

"Verstappen geçen hafta gördüğümüz gibi rahat şekilde önde fakat arkasındaki podyum basamakları için sıkı bir mücadele olacak."

"Denge tarafında ince ayar yapmamız gereken çok şey olduğunu biliyoruz."

"Elbette çok erken bir noktadayız ve araçtan nasıl daha fazlasını elde edeceğimizi öğreniyoruz."

"Fakat şimdiden burada bulunduğumuz son iki yıldan çok farklı hissettiriyor."

Andrew Shovlin, Pist Kenarı Mühendislik Direktörü, Mercedes-AMG

Andrew Shovlin, Pist Kenarı Mühendislik Direktörü, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

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Kemal Şengül
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