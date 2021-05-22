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Formula 1 / Monako GP Haberler

Mercedes: "Red Bull lastikleri daha çabuk ısıtıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes'ten James Vowles, Red Bull'un lastikleri daha iyi ısıttığını ve bunun kendilerine fayda getirdiğini düşünüyor.

Mercedes: "Red Bull lastikleri daha çabuk ısıtıyor"

Mercedes bu yılki dört yarıştan üçünü kazanmayı başardı ve kazanamadığı tek yarışa da pole pozisyonundan başlayıp, iyi bir tempo yakaladı.

Alman ekip şu anda en iyi araca sahip gibi görünüyor, fakat takımın baş stratejisti James Vowles, W12'nin RB16B'ye kıyasla önemli bir zayıflığı olduğunu söyledi.

RB16B ve W12'yi kıyaslayan Vowles, "Lastikleri ısıtmada ve tek tur performansında bize kıyasla daha iyiler."

"Ayrıca starttan hemen sonra liderliğe yükseldikleri zaman çabucak 1.5-2 saniye fark açarak bizden uzaklaşıyorlar. Bunun temel nedeni lastikleri çalışma aralığına getirmek için daha fazla tura ihtiyacımız olması."

"Şimdiye kadar aracın bu özelliğinin üstesinden geldik ama eminim ki bazı yarışlarda bunun bedelini ödemek zorunda kalacağız."

"Bence Red Bull'a göre ufak bir avantajımız da var: Tek bir lastik setiyle daha uzun süre gidebiliyoruz. Bence bu da bize hafif bir avantaj sağlıyor ve sahip olmadıkları fırsatları kullanabiliyoruz."

"Fakat Red Bull aracının kendisi daha fazla yere basma gücü üretiyor. Bu Barselona'daki üçüncü sektörde açıkça görülüyordu. Sanırım bunu Monako'da da göreceğiz."

"Her iki aracın da hem güçlü hem de zayıf yönleri var, ancak Monako'da Red Bull'un bize kıyasla güçlü yönlerini ortaya koymasını bekliyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Erik Junius

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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