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Mercedes, Red Bull ile farkın kısa vadede kapanacağına inanmıyor

Mercedes, bu sezon Red Bull ile farkın kapanacağına inanmasa dahi çalışmayı sürdürecek.

Jonathan Noble
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Mercedes, Red Bull ile farkın kısa vadede kapanacağına inanmıyor
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Red Bull, 2023 sezonuna oldukça domine başladı ve an itibariyle en yakın rakibinden tur başına bir saniye daha hızlı gibi görünüyor. 

Sezonu iki dubleyle açan takımın kolay bir şampiyonluğa ulaşacağı söyleniyor, ancak hem takım patronu Christian Horner, hem de Helmut Marko sık sık bu ifadeleri reddediyor.

Yine hayal kırıklığı yaşayan ve W14'te radikal değişikliklere gitmeye hazırlanan Mercedes ise Red Bull'u tehdit etmek için epey zamana ihtiyaç duyduklarını itiraf ediyor. 

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Henüz sadece iki yarış geride kaldı, ancak aradaki farka baktığımızda Red Bull'u yakalamamız gerçekçi görünüyor mu? Hayır, görünmüyor."

"Yine de elimizden gelenin en iyisini yapmak ve bunun sonucunun ne olacağını görmek istiyoruz. Geçen yıl çok fazla zıplayan bir araçla çok şey yapabildik ki bu sorun tüm sezonu gölgelemişti."

"Günün sonunda bir yarış kazandık, yine hedefimiz bu olmalı." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Konsept değişikliği kapsamındaki ilk güncellemesini Imola'ya getirmeye hazırlayan Mercedes, ilk olarak sidepod tasarımını değiştirecek.

Tüm bu değişikliklere rağmen Wolff, Red Bull ile aynı seviyeye gelmelerinin altı ay ila bir sene sürmesini bekliyor.

Wolff, "Red Bull'u yakalamamız için ihtiyacımız olan süre 6 ila 12 ay arasında, geçen yıl araçta neler olduğunu fark etmemiz yaklaşık bu kadar sürmüştü." 

"Dolayısıyla gelişim hızını iki katına çıkarmalıyız, daha güçlü bir gelişim eğrisine sahip olmalıyız. Mantık ve akıl, Red Bull'un konsepti geliştirdikçe doyum noktasına geleceğini ve git gide daha az kazanım elde edeceğini söylüyor."

"Rüzgar tünelinde geçirecekleri zamanın daha az olması bize yardım edebilir ancak sadece kendimizi toparlamamız gerekiyor. Temel olarak aracı hangi çerçeveye oturtacağımızı anladığımızda kazanımlarımız daha büyük olacaktır. Bunun için mükemmel olmalıyız."  

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