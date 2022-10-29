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Formula 1 Haberler

Mercedes: "Red Bull cezayı abartıyor"

Mercedes mühendisi Andrew Shovlin, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın bütçe sınırını aşmalarından dolayı aldıkları cezayı "ağır bulmasını" abartı olarak görüyor.

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Çeviren:
Ezel Tan
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Mercedes: "Red Bull cezayı abartıyor"
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Red Bull Racing, 2021 sezonuna ait bütçe sınırını aştığı için Cuma günü 7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Max Verstappen ve Sergio Perez'in ekibinin rüzgar tüneli çalışma sayısı da 224'ten 202'ye düşürüldü.

Takım patronu Christian Horner bunu "acımasız bir önlem" olarak nitelendirdi ve "Bu bize tur başına 0.250 ila 0.5 saniyeye mâl olabilir." dedi.

Andrew Shovlin'e göre ise bu, o kadar da kötü bir karar değil.

Mercedes mühendisi Cumartesi günü Meksika'da düzenlenen basın toplantısında, "Bu cezanın boyutu, şampiyonayı bir sıra yukarıda bitirmeniz halinde (aero handikap sistemiyle) kaybedeceğinizden daha fazlası değil."

"Yani şampiyonayı iki sıra yukarıda bitirdiğinizde aldığınız (aero handikap cezası) kadar büyük değil."

"Dolayısıyla buna acımasız demek abartı olur." dedi.

Red Bull şampiyon olduğu için rüzgar tünelindeki 320 turun sadece %70'ini kullanabilecekti. Bu da 224'e denk geliyordu. Fakat yaptırım sonrası bu sayı 202'ye indi.

Shovlin, "Bu sayıyı azaltmak size daha az özgürlük tanıyor, bu yüzden daha verimli olmanız gerekiyor."

"Ancak dedikleri gibi yarım saniyelik bir zaman kaybı olsaydı, gridin arkasındaki takımların ön tarafa göre üç saniye gibi bir avantaja sahip olması gerekirdi."

"Durum da böyle değil. Bu cezanın Red Bull'a maliyetinin 0.1 ila 0.2 saniye olduğunu söylemek daha gerçekçi olur."

"Bunun size pahalıya patlayabileceği nokta, eğer yanlış bir konsept seçtiyseniz ve geri dönmeniz gerekiyorsa, farklı yolları keşfetme özgürlüğünü ortadan kaldırıyor olması." dedi.

Bu yılı son sırada tamamlayan takım, 368 turluk bir rüzgar tüneli kullanım hakkına sahip olacak.

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