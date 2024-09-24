Mercedes: "Hamilton'ın stratejisinde hata yaptık"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Singapur Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın stratejisini yanlış değerlendirdiklerini itiraf etti.



Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, sıralamalarda üçüncü sırayı alarak güçlü bir performans sergilemişti ancak yarışta yumuşak lastik tercihleri yüzünden bu avantajını kaybetti ve mücadeleyi altıncı sırada bitirdi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, in the garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence yarışı yanlış okuduk. Geçmiş Singapur yarışlarına dayanarak, yumuşak lastiğin ona başlangıçta avantaj sağlayacağını düşünmüştük."

"Bu seçim neredeyse tek geçiş fırsatı gibi görünüyordu ancak bu yanlış bir karardı ve geriye doğru gittik."

"Kararın arkasında bir mantık vardı ama doğru karar olmadığını görmüş olduk."

"Yine de bu seçimimiz aracın yavaş olduğu gerçeğini gizlemiyor."