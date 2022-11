Mercedes, rakiplerin neden yavaş kaldığından emin değil

Interlagos'ta çok iyi bir hafta sonu geçiren Mercedes, George Russell ile sezonun ilk galibiyetine ulaşırken, Lewis Hamilton'ın ikinciliğiyle de duble yaptı.

Hafta sonu boyunca en hızlı araca sahip olduklarını kabul eden Toto Wolff, Red Bull ve Ferrari'nin neden geride kaldığından ise emin değil.

Wolff, "Bence [bu performans] kaydettiğimiz gelişimin, güç ünitesi tarafında sezon boyunca yapılan iyi çalışmaların ve takımdaki herkesin çabasıyla ortaya çıkan parçaların toplamı."

"Son üç yarışta pozitif bir eğri yakalamayı başardık. Peki yeniden hakimiyet sağlayabilecek konumda mıyız? Henüz değil."

"Abu Dhabi kağıt üzerinde bizim için çok daha zor, çünkü hala çok sürükleniyoruz ve bunun nedenini biliyoruz. Nerelerde daha iyi olduğumuzu biliyoruz.

"Bu hafta sonu neden herkesten bu kadar önde olduğumuzu biliyor muyuz? Hayır." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, George Russell, Mercedes AMG, 1st position, congratulate each other on the podium

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images