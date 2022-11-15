Mercedes, rakiplerin neden yavaş kaldığından emin değil

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Interlagos'ta çok iyi bir hafta sonu geçiren Mercedes, George Russell ile sezonun ilk galibiyetine ulaşırken, Lewis Hamilton'ın ikinciliğiyle de duble yaptı.

Hafta sonu boyunca en hızlı araca sahip olduklarını kabul eden Toto Wolff, Red Bull ve Ferrari'nin neden geride kaldığından ise emin değil.

Wolff, "Bence [bu performans] kaydettiğimiz gelişimin, güç ünitesi tarafında sezon boyunca yapılan iyi çalışmaların ve takımdaki herkesin çabasıyla ortaya çıkan parçaların toplamı."

"Son üç yarışta pozitif bir eğri yakalamayı başardık. Peki yeniden hakimiyet sağlayabilecek konumda mıyız? Henüz değil."

"Abu Dhabi kağıt üzerinde bizim için çok daha zor, çünkü hala çok sürükleniyoruz ve bunun nedenini biliyoruz. Nerelerde daha iyi olduğumuzu biliyoruz.

"Bu hafta sonu neden herkesten bu kadar önde olduğumuzu biliyor muyuz? Hayır." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, George Russell, Mercedes AMG, 1st position, congratulate each other on the podium Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

İlk yarışlarda dalgalanma sorunundan etkilenen Mercedes, bu sorunu çözmelerinin ardından performans eksikliğine sebep olan sorunlara odaklanmaya karar verdi. Sürekli güncelleme getiren takım, geçen ay Austin'de gelen bir taban güncellemesi ile ileriye doğru iyi bir adım attı.

Takımın bu yılki geri dönüşünden "büyük gurur" duyduğunu söyleyen Wolff, sorunların üstesinden gelebileceklerine ve ön gruba dönebileceklerine olan inançlarını asla kaybetmediklerine dikkat çekti.

Wolff, "Sezon boyunca ciddi aksilikler yaşadık, örneğin Spa gibi son derece zor geçen hafta sonları oldu."

"Ancak takım bir yandan nerede olduğumuzu kabul ederken, diğer yandan da doğru yolda olduğumuza inanmaktan asla vazgeçmedi."

"Bu, takımın zihniyetini ve sahip olduğumuz değerleri gösteriyor. Başardıklarımızdan dolayı gurur duyuyorum. Bu kadar çok insan bu organizasyonu ayakta tuttu ve bugün kazanmamızı sağladı." dedi.

Wolff, kendisi yarışta olmamasına rağmen ekibin sorunsuz bir şekilde çalıştığını ve kazandıklarını gördükten sonra "orada olmamaktan daha da gurur duyduğunu" da sözlerine ekledi.

Bu Wolff'un 2013 yılında Mercedes'e katıldığından beri kaçırdığı sadece üçüncü yarıştı ve onun yokluğunda kazanılan ilk yarıştı.