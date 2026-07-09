Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Mercedes: "Rakiplerimizin aksine her hafta ufak performans artışları sağlıyoruz"

Mercedes pist üstü mühendislik direktörü Andrew Shovlin, rakipleri Ferrari ve Red Bull'dan farklı olan geliştirme stratejilerini açıkladı.

Lydia Mee Zeynep Taş
Düzenlendi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Britanya Grand Prix'sinin ardından konuşan Andrew Shovlin, Silverstone'da George Russell'ın ikinci sırayı alarak önemli puanlar topladığını, Kimi Antonelli'nin ise yerinden çıkan jant kapağı nedeniyle sorun yaşadığını dile getirdi. Ayrıca rakiplerinin son yarışlarda kaydettiği gelişime dikkat çekti.

Shovlin, Nu Silver Arrows Radio Show programında şunları söyledi: "Avusturya'nın ardından Red Bull'un gerçekten çok hızlı olacağını düşünüyorduk. Ferrari'nin de kesinlikle çok güçlü göründüğünü söyleyebilirim."

"Ancak bizim önceliğimiz kendimize odaklanmak, operasyonlarımızı en iyi şekilde yürütmek ve aracımızın yarışı en iyi şekilde tamamlamasını sağlamak."

Rakiplerinin aksine Mercedes, W17 için tek seferde kapsamlı bir geliştirme paketi getirmek yerine farklı bir strateji izliyor. Brackley ekibi, büyük bir güncelleme yerine her yarış hafta sonunda küçük performans güncellemeleri sunmayı tercih ediyor.

Shovlin bu stratejiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aracımıza sürekli performans kazandırıyoruz. Rakiplerimizden bazıları gibi büyük bir geliştirme paketi getirmedik. Bunun yerine her hafta küçük performans artışları sağlayarak şu anki avantajımızı korumaya çalışıyoruz."

"Geniş bir pist yelpazesinde rekabetçi olabilen bir araca sahibiz. Aslında buna şans dememek lazım. Her tip pistte çalışabilen bir araç geliştirme konusunda mühendislik ekibi olarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Aracı doğru ayar penceresinde piste çıkarabilmek ve güçlü performans sergileyebilmek için her yarış öncesinde çok yoğun hazırlık yapıyoruz. Son yıllarda bizim için zorlu geçen Monako ve Avusturya gibi pistlerde bu sezon işleri tersine çevirebilmiş olmamız sevindiriciydi."

"Ancak Spa oldukça sıra dışı bir pist. Özellikle enerji yönetimi açısından oldukça zorlu. Bu nedenle hafta sonuna güçlü başlayabilmek için yapmamız gereken çok fazla çalışma var."

2026 Formula 1 sezonunun 10. yarışı olan Belçika Grand Prix'si, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilecek.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

İzle: F1 Gündem: Verstappen adım adım McLaren'a mı gidiyor? Red Bull B planını belirledi! Gerilim artıyor!

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ayrton Senna’nın yarış kaskı yarım milyon sterline satıldı
Sonraki haber Stroll: “Aracımız aerodinamik olarak tamamen bozuk”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Lydia Mee

Russell, Spa'daki yağmur riski hakkında: “Her koşula karşı bir plan yapamayız”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Russell, Spa'daki yağmur riski hakkında: “Her koşula karşı bir plan yapamayız”

Russell: "Olumsuzluklara rağmen kendime olan inancımı kaybetmedim"

Formula 1
Formula 1
Russell: "Olumsuzluklara rağmen kendime olan inancımı kaybetmedim"

Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”
Daha fazlası
Mercedes

Szafnauer’dan Antonelli’ye tavsiye: “Schumacher bu konuda bir ustaydı”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Szafnauer’dan Antonelli’ye tavsiye: “Schumacher bu konuda bir ustaydı”

Antonelli: "Bu hayal kırıklığı içimde yanan şampiyonluk ateşini daha da büyüttü"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Antonelli: "Bu hayal kırıklığı içimde yanan şampiyonluk ateşini daha da büyüttü"

Hamilton: "Mercedes pilotları sezon içinde güç ünitesi cezası alabilir"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Mercedes pilotları sezon içinde güç ünitesi cezası alabilir"

Son Haberler

De la Rosa, Macaristan güncellemesi hakkında: “Tam gaz çalışıyoruz”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
De la Rosa, Macaristan güncellemesi hakkında: “Tam gaz çalışıyoruz”

Russell, Spa'daki yağmur riski hakkında: “Her koşula karşı bir plan yapamayız”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Russell, Spa'daki yağmur riski hakkında: “Her koşula karşı bir plan yapamayız”

Wolff: "Ferrari'den korkmuyoruz ama önemli bir gelişim kaydettiler"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Wolff: "Ferrari'den korkmuyoruz ama önemli bir gelişim kaydettiler"

Lawson, genç yıldız Tsolov’un yükselişi hakkında: "Üzerinde düşündüğüm bir konu değil"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Lawson, genç yıldız Tsolov’un yükselişi hakkında: "Üzerinde düşündüğüm bir konu değil"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle