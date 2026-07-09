Mercedes: "Rakiplerimizin aksine her hafta ufak performans artışları sağlıyoruz"

Britanya Grand Prix'sinin ardından konuşan Andrew Shovlin, Silverstone'da George Russell'ın ikinci sırayı alarak önemli puanlar topladığını, Kimi Antonelli'nin ise yerinden çıkan jant kapağı nedeniyle sorun yaşadığını dile getirdi. Ayrıca rakiplerinin son yarışlarda kaydettiği gelişime dikkat çekti.

Shovlin, Nu Silver Arrows Radio Show programında şunları söyledi: "Avusturya'nın ardından Red Bull'un gerçekten çok hızlı olacağını düşünüyorduk. Ferrari'nin de kesinlikle çok güçlü göründüğünü söyleyebilirim."

"Ancak bizim önceliğimiz kendimize odaklanmak, operasyonlarımızı en iyi şekilde yürütmek ve aracımızın yarışı en iyi şekilde tamamlamasını sağlamak."

Rakiplerinin aksine Mercedes, W17 için tek seferde kapsamlı bir geliştirme paketi getirmek yerine farklı bir strateji izliyor. Brackley ekibi, büyük bir güncelleme yerine her yarış hafta sonunda küçük performans güncellemeleri sunmayı tercih ediyor.

Shovlin bu stratejiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aracımıza sürekli performans kazandırıyoruz. Rakiplerimizden bazıları gibi büyük bir geliştirme paketi getirmedik. Bunun yerine her hafta küçük performans artışları sağlayarak şu anki avantajımızı korumaya çalışıyoruz."

"Geniş bir pist yelpazesinde rekabetçi olabilen bir araca sahibiz. Aslında buna şans dememek lazım. Her tip pistte çalışabilen bir araç geliştirme konusunda mühendislik ekibi olarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Aracı doğru ayar penceresinde piste çıkarabilmek ve güçlü performans sergileyebilmek için her yarış öncesinde çok yoğun hazırlık yapıyoruz. Son yıllarda bizim için zorlu geçen Monako ve Avusturya gibi pistlerde bu sezon işleri tersine çevirebilmiş olmamız sevindiriciydi."

"Ancak Spa oldukça sıra dışı bir pist. Özellikle enerji yönetimi açısından oldukça zorlu. Bu nedenle hafta sonuna güçlü başlayabilmek için yapmamız gereken çok fazla çalışma var."

2026 Formula 1 sezonunun 10. yarışı olan Belçika Grand Prix'si, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilecek.

George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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