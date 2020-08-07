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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Racing Point davası hakkında "sıfır kaygıya" sahip

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Mercedes, Racing Point davası hakkında "sıfır kaygıya" sahip
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
7 Ağu 2020 19:32

Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff, Racing Point'in fren soğutma kanalı davasında "sıfır endişesi" olduğunu söyledi.

FIA hakemlerinin bugün açıkladığı kararda, Mercedes'in Racing Point'e 2019 aracı W10'da kullandığı fren soğutma kanallarının CAD çizimini verdi, ki bu zamanında kurallara uygundu.

Aynı zamanda Brackley merkezli takımın, bu sene 6 Ocak tarihinde Racing Point'e fren soğutma kanallarını verdiği ortaya çıktı, ki bu da sportif kurallarda listelenmiş parçalarda fren soğutma kanalının listeye eklenmesinden sonra verildiği anlamına geliyor.

Ancak FIA hakemleri, incelemelerde bu fren soğutma kanallarının kullanılmadığını ve Racing Point tarafından dizayn edilen parçalara göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Wolff konu hakkında şunları söyledi: "Bulunduğumuz konuyla ilgili kendimizi %100 rahat hissediyoruz. Kuralları pek çok kez okuduk. Bugün ortaya çıkan karar çok karmaşık ve hepimize yeni olan bir karar."

"2019'da çıkan belirli verileri teslim ettik, bu da tamamıyla kuralların içerisindeydi. Parçaların 6 Ocak'taki teslim tarihi, konuyla alakalı değil çünkü tüm parçalar daha öncesinde teslim edilmişti zaten."

"Ve tüm CAD dizaynları ve çizimleri daha erken teslim edildi. Ve Racing Point ve biz, bunun hâlâ kurallar içerisinde olduğunu düşünüyoruz."

Wolff, takımlar arasındaki ortak operasyonun her iki taraf için de iyi olduğunu açıkladı.

"Belirli faydalar görüyorum. Bence, önde mücadele eden takımlarla mücadele eden bir takıma sahibiz."

"Bu da hedefimizdi, ve diğer taraftan da, büyük bir takım olarak hepimiz için iyi bir kaynak girişi sağlanıyor, paraya çevrilemeyecek olan bazı teknolojileri paraya çevirme fırsatı yakalama şansı bulduk. Ve bence bu da iki tarafın da kazandığı bir durum."

"Diğer tarafın düşüncesine saygı duyuyorum, araçların diğer araçlara benzememe düşüncesine. Şu andaki kuralların hiçbiri bunu kısıtlamamakta. Bu özel durumun önemi arttı çünkü listelenmiş parçalarda olmayan bir parça listeye girdi."

"Bu yüzden her ne kadar listelenmiş parça olmasa da, bir takım parçalar tedarik edildi; bu konuyu sonsuza kadar tartışabiliriz, ancak günün sonunda dürüst olmak gerekirse, bizim tarafımızdan hiçbir endişe yok."

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Editör Adam Cooper

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