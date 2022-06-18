Mercedes, protesto tehdidi nedeniyle tabandaki ikinci destek kolunu kaldırdı

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FIA'nın Montreal'deki yarış öncesinde göndermiş olduğu teknik direktifin ardından F1 takımlarına, tabanlarını güçlendirmek için ikinci destek kolunu takabilecekleri tavsiye edildi.

Şu ana kadar bu tavsiyeye tepki veren tek takım Mercedes oldu ve George Russell'ın aracına Cuma günkü antrenmanlarda geçici bir destek kolu ekledi.

Ancak Mercedes'in bu hamlesi rakip takımların dikkatini çekti ve bu takımlar, FIA'nın destek kolunun takılabileceğini söylerken takip ettiği sürecin doğru olup olmadığını sorguladılar.

FIA'nın normalde güvenlik gerekçesiyle tek taraflı değişiklik yapma hakkı bulunuyor ancak bunun için kurallarda değişiklik yapılması gerekiyor. Montreal hafta sonu için kurallarda bir değişiklik yapılmadı.

Yani teknik direktifte izin verilen şey aslında teknik kurallara aykırı oluyor çünkü kurallarda tabanın bir yanında bir tane destek kolu olabileceği ifade ediliyor.

Mercedes'in rakipleri, Alman ekibin iki destek koluyla sıralama ya da yarışa çıkması halinde bunu protesto edebileceklerini düşündüler çünkü teknik direktif, teknik kurallara uygun durmuyor.

Alpine'in Takım Patronu Otmar Szafnauer, cumartesi günkü antrenman başlamadan önce yaptığı açıklamada bu görüşü desteklediklerini ifade etti.

Mercedes W13 new floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Szafnauer, "Sürece bakarsak, bu bir teknik direktif ve teknik direktifler, hepimizin bildiği üzerine kural değil."

"Bu açıdan bu parçayı sıralamalarda ve yarışta kullanmamalıyız. Bunu getiren takımlar varsa, o zaman ona bakıp protesto edebilirler. Bugünkü haliyle o parça kurallara aykırı."

"Bizde o parça kesinlikle yok. Ne yazık ki, ekstra destek kolunu kullanırsanız, aracı yere daha yakın ve daha sert sürüp avantaj kazanabilirsiniz." dedi.

Mercedes'in ekstra destek koluyla devam etmesi halinde rakiplerinin harekete geçme ihtimali olabilirdi. Bunun üzerine takım tartışmalardan uzak kalmak için Kanada GP'nin kalan bölümünde o parçayı kullanmama kararı aldı.

Antrenmanlarda kullanılan o parça, performans olarak da takıma bir avantaj sağlamamıştı.

Kanada GP hafta sonunda ortaya çıkan bu tartışmaların ardından FIA, sıradaki Silverstone yarışı öncesinde kurallarda gerekli değişikliği yaparak ikinci destek koluna izin çıkarabilir. Britanya GP öncesinde Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.