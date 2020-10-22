Mercedes, Portekiz GP'de DAS olmadan piste çıkacak

İlk olarak bu seneki kış testlerinde Mercedes aracına yerleştirilen Çift Eksenli Direksiyon Sistemi (DAS), pilotun direksiyonu itip geri çekmesiyle ön tekerleklerin toe açısını değiştiriyor.

Bu sistem her tur kullanılmıyor ancak belli koşullarda, mesela güvenlik aracı ardından pilotların lastiklerini hızlı bir şekilde ısıtmasında yardımcı oluyor. Bu kadar kapsamlı bir sistemi kullanan tek takım Mercedes oldu ancak sistem gelecek sene için yasaklandı.

Bu yasak nedeniyle Mercedes, 2021 için direksiyon sistemini değiştirmek ve geleneksel hale çevirmek zorunda kalacak. Takım, sistemin olmamasının etkilerini görmek için Portekiz'de antrenmanlara sistem olmadan çıkacak.

Aşağıdaki özel çizimde göreceğiniz üzere Mercedes, 2019'da kullanılan pasif çözümü aracına yerleştirdi. Böylece Mercedes, geçici olarak DAS'ın kullanımını iptal etmiş oldu.

Mercedes AMG F1 W11 DAS Fotoğraf: Giorgio Piola

Motorsport.com, Cuma günkü her iki antrenman seansında her iki Mercedes aracının DAS olmadan piste çıkacağını öğrendi. Böylece hem takım, hem de pilotlar DAS olmadan aracın nasıl olduğunu görecek.

Takım bu kadar erken bir şekilde DAS'ı pasif hale getirerek, olası olumsuz davranışları gelecek sene öncesinde elimine etmeye çalışacak.

Perşembe günkü basın toplantısında Lewis Hamilton, DAS'ı F1'e getiren takımını övdü ve gelecek sene sistem yasaklansa dahi Mercedes'in farklı dahice çözümler bulabileceğini söyledi.

Hamilton, "Valtteri ile son senelerde araçta zorladığımız şeylerin meyvesini sonunda alıyoruz. Sonunda, DAS gibi takımın hayalini kurduğu bazı inanılmaz tasarımlar hayata geçti."

"Evet, bu sistem gelecek sene araçta olmayacak. Ancak sıkıntı yok, bir başka sistem buluruz. Takım içerisindeki dahiler, ilerlememiz için başka harika yollar bulabilirler." dedi.