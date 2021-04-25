Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, pit stoplarını zayıflık olarak görüyor

Ekleyen:
, Editör

Mercedes’in pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, takımın pit stop konusunda daha çok çalışması gerektiğini söyledi.

Mercedes, pit stoplarını zayıflık olarak görüyor

Mercedes hiçbir zaman pit stoplarda rekor hedefleyen bir takım olmadı ancak tutarlı ve hızlı pitlere odaklandılar.

Ancak 2021’de birkaç zorluk çektiler, bunlardan en belirgin olanı da Valtteri Bottas’ın Bahreyn’deki sezon açılış yarışında, galibiyet umudunu yitirdiği yavaş pit soptu. Aynı zamanda, Emilia Romagna Grand Prix’sinde pit stop tabancasında yaşadıkları bir sorun nedeniyle, Sir Lewis Hamilton’ın pit yolundaki zamanı da artmış oldu.

Shovlin ise Mercedes’in bu konuda ‘’en iyisi olmadığını’’ açıkladı.

Mercedes’in Imola’daki hafta sonunu değerlendirmek için yayınladığı videoda konuşan Shovlin, ‘’En iyisi olmadığımızı söylememiz adil olacaktır.’’

‘’Pit stoplarda zaman kaybediyoruz ve bu, uzun süredir odaklandığımız bir alandı. Özel olarak konuşmak gerekirse, Lewis’in pitinde, pit stop tabancalarından biriyle ilgili bir sorunumuz vardı. Sonraki pit stopta başka bir tabancaya geçtik ve böylece sorunumuz çözüldü gibi duruyordu, sadece kısa bir bekletme vardı.’’

‘’Lewis gitmeye hazırdı ancak, Giovinazzi pit yoluna geliyordu. Bu yüzden Lewis’i yaklaşık 0.4 saniye tutmak zorunda kaldık.’’

‘’Söylediğim gibi, Imola’daki yarışta bizi etkileyen daha özel durumlar da oldu ve bunların üzerinde çalışacağız. Fakat uzun vadede, ekibimizle birlikte hâlâ neler yapabileceğimize bakıyoruz, pit stoplarda daha fazla zaman kazanmanın yolunu arıyoruz.’’

Mercedes, Imola’da lastikleri ısıtmakla ilgili sorunlar da yaşamıştı. Sadece ıslak zeminde değil, aynı zamanda kuru zeminde de zorlandılar ve bu, Bottas’ın sıralama turlarındaki yaşadığı zorluklara neden oldu.

Shovlin, birçok takımın frenlerin ürettiği ısıyı, lastiklerin ısısını artırmak için kullandığını ve Mercedes’in, kendi tutumlarını analiz etmeleri gerektiğini söyledi.

‘’Birçok araç, frenlerin ürettiği ısıyı kullanıyorlar ve bir frenlemenin sonuna doğru, frenler neredeyse 800-900 dereceye çıkabiliyor.’’

‘’Bu ısıyı, tekerlek jantlarına aktarabilirler, daha sonra lastiklerin kauçuk kısmına atkarıp, onların sıcaklığını artırabilirler."

‘’Bu, ısınma için bir tür itme çekme stratejisi uygulamayı sağlıyor fakat uzun sürüşlerde aşınmaya neden oluyor."

‘’Bu, şu anda birçok takım tarafından kullanılıyor ve bunun etkisinin, lastikleri ısıtmak için ne kadar güçlü olduğuna bakmamız gerekebilir. Aynı zamanda,  bu yolda ilerlerken bakmamız gereken birçok şey var fakat bu, bir sonraki yarışın öncesinde değerlendireceğimiz konulardan biri.’’

paylaşım
yorumlar
Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

Önceki haber

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

13s
2
Formula 1

Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"

16s
3
WRC

Ogier, etaba giderken trafik kazasına karıştı!

44 dk
4
Formula 1

Binotto, Vettel hakkında söylediklerini hatırlamıyormuş

19s
5
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

3 ay
Son Haberler
Mercedes, pit stoplarını zayıflık olarak görüyor
F1

Mercedes, pit stoplarını zayıflık olarak görüyor

1s
Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı
F1

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

13s
Horner: "Mercedes'e karşı güçlü formumuzu korumalıyız"
F1

Horner: "Mercedes'e karşı güçlü formumuzu korumalıyız"

14s
Portekiz GP de seyircisiz yapılabilir
F1

Portekiz GP de seyircisiz yapılabilir

15s
Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"
F1

Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"

16s
Son Videolar
Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP 10:02
Formula 1
17s

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP

Emilia-Romagna GP yarış raporu 00:43
Formula 1
23 Nis 2021

Emilia-Romagna GP yarış raporu

Modern F1 tabanları 05:50
Formula 1
21 Nis 2021

Modern F1 tabanları

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi? 09:53
Formula 1
21 Nis 2021

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi?

2021 Emilia Romagna Grand Prix'si, en iyi fotoğrafları! 02:34
Formula 1
21 Nis 2021

2021 Emilia Romagna Grand Prix'si, en iyi fotoğrafları!

Daha fazlası
Betim Aker
Binotto, Vettel hakkında söylediklerini hatırlamıyormuş
Formula 1 / Son dakika

Binotto, Vettel hakkında söylediklerini hatırlamıyormuş

Domenicali, Miami GP ve sprint yarışlarını değerlendirdi
Formula 1 / Son dakika

Domenicali, Miami GP ve sprint yarışlarını değerlendirdi

Norris, Imola’da Max’ı geçmemeyi tercih etmiş
Formula 1 / Son dakika

Norris, Imola’da Max’ı geçmemeyi tercih etmiş

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"

Ogier, etaba giderken trafik kazasına karıştı!
WRC WRC / Son dakika

Ogier, etaba giderken trafik kazasına karıştı!

Binotto, Vettel hakkında söylediklerini hatırlamıyormuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Vettel hakkında söylediklerini hatırlamıyormuş

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”
Formula E Formula E / Haberler

De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”

Horner: "Mercedes'e karşı güçlü formumuzu korumalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Mercedes'e karşı güçlü formumuzu korumalıyız"

Mercedes, pit stoplarını zayıflık olarak görüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, pit stoplarını zayıflık olarak görüyor

Son Haberler

Mercedes, pit stoplarını zayıflık olarak görüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, pit stoplarını zayıflık olarak görüyor

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı
F1 Formula 1 / Analiz

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

Horner: "Mercedes'e karşı güçlü formumuzu korumalıyız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Mercedes'e karşı güçlü formumuzu korumalıyız"

Portekiz GP de seyircisiz yapılabilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Portekiz GP de seyircisiz yapılabilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.