Mercedes, pit stoplarını zayıflık olarak görüyor

Mercedes hiçbir zaman pit stoplarda rekor hedefleyen bir takım olmadı ancak tutarlı ve hızlı pitlere odaklandılar.

Ancak 2021’de birkaç zorluk çektiler, bunlardan en belirgin olanı da Valtteri Bottas’ın Bahreyn’deki sezon açılış yarışında, galibiyet umudunu yitirdiği yavaş pit soptu. Aynı zamanda, Emilia Romagna Grand Prix’sinde pit stop tabancasında yaşadıkları bir sorun nedeniyle, Sir Lewis Hamilton’ın pit yolundaki zamanı da artmış oldu.

Shovlin ise Mercedes’in bu konuda ‘’en iyisi olmadığını’’ açıkladı.

Mercedes’in Imola’daki hafta sonunu değerlendirmek için yayınladığı videoda konuşan Shovlin, ‘’En iyisi olmadığımızı söylememiz adil olacaktır.’’

‘’Pit stoplarda zaman kaybediyoruz ve bu, uzun süredir odaklandığımız bir alandı. Özel olarak konuşmak gerekirse, Lewis’in pitinde, pit stop tabancalarından biriyle ilgili bir sorunumuz vardı. Sonraki pit stopta başka bir tabancaya geçtik ve böylece sorunumuz çözüldü gibi duruyordu, sadece kısa bir bekletme vardı.’’

‘’Lewis gitmeye hazırdı ancak, Giovinazzi pit yoluna geliyordu. Bu yüzden Lewis’i yaklaşık 0.4 saniye tutmak zorunda kaldık.’’

‘’Söylediğim gibi, Imola’daki yarışta bizi etkileyen daha özel durumlar da oldu ve bunların üzerinde çalışacağız. Fakat uzun vadede, ekibimizle birlikte hâlâ neler yapabileceğimize bakıyoruz, pit stoplarda daha fazla zaman kazanmanın yolunu arıyoruz.’’

Mercedes, Imola’da lastikleri ısıtmakla ilgili sorunlar da yaşamıştı. Sadece ıslak zeminde değil, aynı zamanda kuru zeminde de zorlandılar ve bu, Bottas’ın sıralama turlarındaki yaşadığı zorluklara neden oldu.

Shovlin, birçok takımın frenlerin ürettiği ısıyı, lastiklerin ısısını artırmak için kullandığını ve Mercedes’in, kendi tutumlarını analiz etmeleri gerektiğini söyledi.

‘’Birçok araç, frenlerin ürettiği ısıyı kullanıyorlar ve bir frenlemenin sonuna doğru, frenler neredeyse 800-900 dereceye çıkabiliyor.’’

‘’Bu ısıyı, tekerlek jantlarına aktarabilirler, daha sonra lastiklerin kauçuk kısmına atkarıp, onların sıcaklığını artırabilirler."

‘’Bu, ısınma için bir tür itme çekme stratejisi uygulamayı sağlıyor fakat uzun sürüşlerde aşınmaya neden oluyor."

‘’Bu, şu anda birçok takım tarafından kullanılıyor ve bunun etkisinin, lastikleri ısıtmak için ne kadar güçlü olduğuna bakmamız gerekebilir. Aynı zamanda, bu yolda ilerlerken bakmamız gereken birçok şey var fakat bu, bir sonraki yarışın öncesinde değerlendireceğimiz konulardan biri.’’