Mercedes, pistte inceleme yapmaları için mühendislerini Cidde'ye çok önceden göndermiş

Takımlar ve sürücüler, 2021 sezonunun sondan bir önceki yarışı olan Suudi Arabistan GP için hazırlanıyorlar ve yarışın yapılacak Cidde Cadde Pisti ile alakalı elde neredeyse hiç veri yok.

Pistin inşası daha yeni tamamlandı ve hâlâ pistin etrafındaki kısımlarda, hatta padokta çeşitli çalışmalar yapılıyor. Pistin asfalt işlemi tamamlansa da, yüzeyinde bazı temizlik çalışmaları yapılacak ve bu yüzden yarışa kadar yoğun çalışmalar sürecek.

Yine de FormulaPassion'ın haberine göre şampiyonada Red Bull'un 5 puan önünde yer alan Mercedes, işini çok ciddiye alıyor ve Cidde Cadde Pisti'ne dair veriler toplayabilmek adına bazı mühendislerini Suudi Arabistan'a çok önceden gönderdi.

Böylelikle bu isimler, kişisel değerlendirmelerde bulunabildi. Diğer tarafta Red Bull böyle bir tercihte bulunmadı.

Bu konu hakkında Osterreich'e konuşan Helmut Marko şöyle dedi: "Hayır, biz bunu yapmadık. Bunu yapmayı Toto Wolff'a ve arkadaşı Alex Wurz'a bırakıyorum."

"Fakat bunu yapmak zaten ne getirebilir ki? Bildiğim kadarıyla pistin inşası daha bitmedi ve hâlâ pistin çevresinde dönen ekskavatörler ve inşaat araçları var. Asfalt sadece son anlarda temizlenecek."

"Max'in piste alışması için birkaç tur yeterli olacak." dedi.

Mercedes bu hafta sonu Hamilton'ın aracına Brezilya'da kullandığı ve Helmut Marko'nun "roket" benzetmesinde bulunduğu motoru takacak.

Fakat Marko, Katar'da ayar sorunu yaşadıklarını ve bunu çözebilmek adına yoğun bir çaba ortaya koyduklarını söyledi.

Marko, "Katar'da ayarlarda hata yaptık. İnanın bana çocuklar bu hafta sonu rekabetçi olabilmek adına var güçleriyle çalışıyor. "

"Ayrıca Max de simülatörde antrenman yapıyor, ki onun evinde simülatörü var. Daha önce oraya hiç gitmemiz olması umrunda değil."

"Brezilya'da hiçbir şansımız yoktu ve Katar'da da ayarlarda hata yaptık. Buna rağmen öndeyiz ve Cidde'de mücadelede olmak zorundayız. Max'in hâlâ bir şansı var." dedi.

Marko, Hamilton'ın bu hafta sonu kaza yapma veya sorun yaşama ihtimali sorulduğunda, "Mercedes'te sadece Bottas sorun yaşar. Hamilton'a hiçbir şey olmaz." dedi.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'a göre, RB16B'de doğru ayarları bulmakta zorluk çeken Red Bull, Adrian Newey önderliğinde bu alana odaklandı.

Habere göre RB16B üzerinde çalışan mühendisler, Katar GP'nin ardından mümkün olduğunca doğru bir ayar elde edebilmek için özel bir yaklaşım benimsediler ve çeşitli pistlerle karşılaştırmalar yaparak, yoğun simülatör çalışmaları gerçekleştirdiler.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images