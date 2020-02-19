Mercedes: "Pist üstünde çalışmaya odaklandık"

Mercedes her zaman olduğu gibi bu sene de testlere hızlı ve dayanıklı bir başlangıç yaptı ve ilk gün en çok mesafe kat eden takımlardan birisiydi.

Shovlin, "Barcelona'daki testlerin ilk günündeyiz ve bu sene toplamda 6 gün test olacak. Bu açıdan baskı yoğunlaştı çünkü bu sene, geçen sene 8 günde yaptığımız şeyleri 6 günde yapmamız gerekiyor."

"Planlarımız dahilinde sabah Valtteri Bottas pistteydi ve öğledeki aranın ardından Lewis Hamilton yerini aldı. Önümüzdeki günlerde değişiklik devam edecek ve sonunda pist üstünde aynı zamanı geçirmiş olacaklar."

"Takımın yapması gereken çok şey var. Normalde yarı pist üstünde, yarı garajda çalışırız. Bizim ana görevimiz kış boyunca geliştirdiğimiz yeni ürünlerin verimliliğini görmek olacak. Yaptığımız hesaplamaların pist üstünde ne kadar doğru olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdiden ayarları denemeye başladık. Ek olarak tüm sistemlerin nasıl çalıştığını, ne kadar dayanıklı olduğunu kontrol etmeye başladık. Tüm bu çalışmaları aynı anda yapmak zorundayız. Aracımız her piste çıktığında, aracın bazı özelliklerini anlamaya çalışmalı ve aynı zamanda gerekli kontrolleri yapmalıyız." dedi.

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Takım patronu James Allison ise, "Her zaman aracın garajda geçirdiği zamanı minimuma indirmeye çalışıyoruz. Bu sayede faydalı bilgiler topladığımız pistte daha fazla çalışabiliyoruz. Tüm takımın Melbourne'deki ilk yarışa hazırlanması gerekiyor."

"İyi sayıda lastiğimiz var ve onlarla mümkün olduğu kadar çok kilometre kat etmek istiyoruz. Dürüst olmam gerekirse, diğerlerinin neler yaptığına bakmadım. Tabii ki her takım yakıt konusunda farklı şeyler söyleyecek."

"İlk sürüşlerin ardından oldukça mutluyum. Yapamayacağımız tek şey, kendimizi diğer takımlarla kıyaslamaya başlamak."

"Pilotlarımızın yaptığı açıklamalardan çok memnunuz. Her ikisi de aracın dengesinin iyi olduğunu, araca güvenebildiklerini söylediler. W11'in erken sorun yaşamaması nedeniyle mutluyum." dedi.

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