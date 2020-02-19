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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Pist üstünde çalışmaya odaklandık"

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Mercedes: "Pist üstünde çalışmaya odaklandık"
Ekleyen:
, Şef Editör
19 Şub 2020 17:22

Mercedes'in yarış mühendisi şefi Andrew Shovlin, 2020 sezonu öncesinde mümkün olduğu kadar fazla pist üstünde kalarak aracı geliştirmeye odaklanacaklarını söyledi.

Mercedes her zaman olduğu gibi bu sene de testlere hızlı ve dayanıklı bir başlangıç yaptı ve ilk gün en çok mesafe kat eden takımlardan birisiydi.

Shovlin, "Barcelona'daki testlerin ilk günündeyiz ve bu sene toplamda 6 gün test olacak. Bu açıdan baskı yoğunlaştı çünkü bu sene, geçen sene 8 günde yaptığımız şeyleri 6 günde yapmamız gerekiyor."

"Planlarımız dahilinde sabah Valtteri Bottas pistteydi ve öğledeki aranın ardından Lewis Hamilton yerini aldı. Önümüzdeki günlerde değişiklik devam edecek ve sonunda pist üstünde aynı zamanı geçirmiş olacaklar."

"Takımın yapması gereken çok şey var. Normalde yarı pist üstünde, yarı garajda çalışırız. Bizim ana görevimiz kış boyunca geliştirdiğimiz yeni ürünlerin verimliliğini görmek olacak. Yaptığımız hesaplamaların pist üstünde ne kadar doğru olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdiden ayarları denemeye başladık. Ek olarak tüm sistemlerin nasıl çalıştığını, ne kadar dayanıklı olduğunu kontrol etmeye başladık. Tüm bu çalışmaları aynı anda yapmak zorundayız. Aracımız her piste çıktığında, aracın bazı özelliklerini anlamaya çalışmalı ve aynı zamanda gerekli kontrolleri yapmalıyız." dedi.

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Liste

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
1/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
2/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
3/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
4/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
5/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
6/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
7/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
8/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
9/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
10/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes F1 W11 ön fren detay

Mercedes F1 W11 ön fren detay
11/36

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes F1 W11 arka fren detay

Mercedes F1 W11 arka fren detay
12/36

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes F1 W11 ayna detay

Mercedes F1 W11 ayna detay
13/36

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes motorhome

Mercedes motorhome
14/36

Fotoğraf: Oleg Karpov

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
15/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
16/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
17/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
18/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
19/36

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
20/36

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
21/36

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
22/36

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
23/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
24/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+
25/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+
26/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
27/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
28/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+
29/36

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+
30/36

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes F1 W11 detail

Mercedes F1 W11 detail
31/36

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes F1 W11 detail

Mercedes F1 W11 detail
32/36

Fotoğraf: Giorgi Piola

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG
33/36

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
34/36

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
35/36

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
36/36

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Takım patronu James Allison ise, "Her zaman aracın garajda geçirdiği zamanı minimuma indirmeye çalışıyoruz. Bu sayede faydalı bilgiler topladığımız pistte daha fazla çalışabiliyoruz. Tüm takımın Melbourne'deki ilk yarışa hazırlanması gerekiyor."

"İyi sayıda lastiğimiz var ve onlarla mümkün olduğu kadar çok kilometre kat etmek istiyoruz. Dürüst olmam gerekirse, diğerlerinin neler yaptığına bakmadım. Tabii ki her takım yakıt konusunda farklı şeyler söyleyecek."

"İlk sürüşlerin ardından oldukça mutluyum. Yapamayacağımız tek şey, kendimizi diğer takımlarla kıyaslamaya başlamak."

"Pilotlarımızın yaptığı açıklamalardan çok memnunuz. Her ikisi de aracın dengesinin iyi olduğunu, araca güvenebildiklerini söylediler. W11'in erken sorun yaşamaması nedeniyle mutluyum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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