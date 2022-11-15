Mercedes: "Pilotlarımıza güvenebilmek harika"

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George Russell, geçen hafta sonu Brezilya'da kariyerinin ilk zaferini kazanırken, son bölüme Lewis Hamilton'ın baskısına yanıt vermek zorunda kaldı.

İkili son bölümde tekerlek tekerleğe savaşmadılar fakat tam gaz gittikleri açıkça görülebiliyordu.

Yarışın ardından konuşan Andrew Shovlin, ikili arasındaki kimyadan memnun olduklarını söyledi ve onlara güvenebilmenin kendilerini rahatlattığının altını çizdi.

Shovlin, "George'un São Paulo Grand Prix'sini kazanması harika. Sürücülerimizin yıl boyunca ve özellikle de son üç yarışta birlikte bu kadar iyi çalışmasından gerçekten etkilendiğimi söyleyebilirim."

"Takımın bu seviyeye geri dönmesinde çok etkili oldular ve her ikisi de sadece birinin kazanacağının farkındaydı."

"Ancak yarıştan önceki sabah stratejiyi tartışırken bile, 'Bizim için farklı taktikler geliştirmeniz gerekiyorsa, birimizin kaybeden tarafta olabileceğini kabul etmeye hazırız. Biz sadece takımın yarışı kazanmasını istiyoruz' dediler."

"Sonuçta her ikisi de tek bir şey istiyor: Yarışmak. Grand Prix'nin sonuna doğru George oyunun kurallarının ne olduğuna dair açıklama istedi. Fakat ikisi de birbirleriyle yarışmamalarını istememize hazırdı. Eğer bunu yapsaydık, sakinleşip sadece finişe gelmeye odaklanacaklardı."

"Pilotlarımız arasında karşılıklı bir saygı var. Bu hafta sonu diğer takımları gördük, özellikle Cumartesi günkü sprint yarışında takım arkadaşları arasında olaylar oldu. Ardından Lewis ve George böyle bir şeyin olmasına izin vermeyecekleri konusunda bize güvence verdiler."

"Bir takımın sürücülerine tamamen güvenmesi ve pistte birbirleriyle rekabet edip, eğlenmelerine izin vermesi harika bir şey. Önümüzde her ikisinin de kazanmak için çekişeceği çok sayıda yarış olduğunu düşünüyoruz." dedi.