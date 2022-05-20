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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Mercedes pilotları yeni güç ünitesine geçti

Mercedes pilotları, İspanya GP öncesinde yeni bir güç ünitesine geçiş yaptılar.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Mercedes pilotları yeni güç ünitesine geçti
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Mercedes bu hafta sonunu 2022 için bir dönüm noktası olarak görüyor ve getirdiği güncellemelerle dalgalanmayı kontrol altına almayı umuyor.

Takım aynı zamanda yeni bir güç ünitesine de geçiş yapma kararı aldı.

Bugün FIA tarafından yayınlanan belgelere göre Lewis Hamilton ve George Russell yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçiş yaptı.

İkili aynı zamanda yeni bir egzoza da geçti.

Mercedes pilotlarının dışında üç ismin daha güç ünitesinde değişiklik yapıldı.

Zhou Guanyu yeni bir MGU-K ve egzoza geçerken, Sebastian Vettel yeni bir enerji depolama ve Sergio Perez de yeni bir egzoza geçti.

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