Mercedes pilotları, son haklarında neden daha iyi olamadıklarını bilmiyorlar

Mercedes pilotları bu sene 4. kez gridde ilk çizgiyi kapattılar ancak son turlarında normalde olduğu gibi daha hızlı turlar atamadılar. Aynı şekilde Red Bull'dan Max Verstappen ve Racing Point'ten Lance Stroll da derecelerini iyileştiremediler.

Motorsport.com'a konuşan Hamilton, "Neden böyle oldu bilmiyorum. Bu pistte yokuşlar var, pist sıcaklığı ve rüzgar zaman zaman değişebiliyor. Ancak evet, ilk turda iyi hissettim. Bazı yerlerde sınırlar içerisindeydik."

"Geliştirebileceğimiz alanlar olduğunu biliyordum. Bir sonraki turumda lastiklerde aynı hissi yakalayamadım. Yol tutuş aynı değildi."

"Genel olarak ikinci turum gerçekten zayıftı. Zorlamaya devam ettim ancak yine de ilkine benzer bir tur olmadı." dedi.

Bottas, son turunda ilk iki sektörün ardından Hamilton'dan daha hızlı bir turla geliyordu ancak son sektörde zaman kaybetti.

Bottas, "Koşulların değiştiğini düşünmüyorum. En azından ikinci haklarda durumun daha iyiye gitmediğini söyleyebilirim."

"Derecemi geliştireceğimi düşünüyordum çünkü çizgiyi geçtiğimde bir önceki turumdan 0.1 saniye daha hızlıydım ancak ardından sıfırlandı. Belki biraz daha mesafe vardı. Belki delta zamanı bu şekilde çalışıyordur."

"Bilmiyorum. İkinci turumda biraz daha iyi olduğumu düşündüm ancak öyle olmadı. Pistin değiştiğini düşünmüyorum." dedi.

Hamilton, dünkü antrenmanların ardından araçta bazı iyi değişiklikler yaptıklarını ve bunların işe yaradığını söyledi.

Hamilton, "Her sıralama seansının ilk turunda güçlüydük. Bundan dolayı gerçekten mutluydum."

Q3'teki ilk turum iyiydi. Daha da geliştirebileceğimi hissettim ancak ikinci turumda ne yazık ki ne ben geliştirebildim, ne de yanımdaki adam geliştirebildi."

"Dürüst olmaya devam ediyorum. Çok yakınız, bu yüzden her bir milisaniye önemli." dedi.

Hamilton, son yarışta kazanan Max Verstappen'in uzun sürüşlerdeki performansı nedeniyle yarışın daha zor olacağını düşünüyor.

Hamilton, "Yarışta senaryo farklı oluyor. Tek turda, Red Bull'a karşı önde görünüyoruz ancak yarış performansı olarak Red Bull'la aynı seviyedeyiz."

"Bu yüzden yarın Max Verstappen'le zorlu bir mücadele olacak." dedi.

Geçen haftaki yarışta, Verstappen'in diğerlerinden daha sert lastikle yarışa başlaması galibiyette önemli bir etkendi ancak bugünkü sıralamalarda, Q3'e geçen tüm pilotlarda yumuşak lastikler vardı.

Benzer taktiği neden uygulamadığı sorulduğunda Verstappen, "Temel olarak yumuşak lastiklerin yarış startı için iyi olduklarını düşünüyorum."

"Normalde en yumuşak lastikleri kullanmak sıkıntılı olabiliyor çünkü çabuk parçalanıyorlar ancak bu pistte bir sorun yok." dedi.