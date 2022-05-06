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Formula 1 / Miami GP Haberler

Mercedes pilotları, Miami'ye getirilen güncellemeleri "küçümsedi"

George Russell, Mercedes'in Miami Grand Prix'sine şimdiye kadarki en büyük güncelleme paketini getirmesine rağmen bunun sorunları çözmek adına "sihirli şeyler" olmadığını dile getirdi.

Matt Kew
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Mercedes pilotları, Miami'ye getirilen güncellemeleri "küçümsedi"
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Son sekiz senede takımlar şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan Mercedes, yaşadığı dalgalanma sorunları nedeniyle yeni dönemde Ferrari ve Red Bull'un gerisinde kaldı.

2011'den bu yana ilk kez ilk dört yarışta galibiyet veya pole pozisyonu alamayan Mercedes'te Lewis Hamilton ve Russell birer podyum elde ettiler. Ancak bunu saf performansla değil, her iki yarışta da Max Verstappen'in yolda kalmasıyla elde ettiler.

Mercedes uzun arka düzlüğe ve yüksek hızlı ikinci sektöre uyum sağlamak amacıyla daha verimli bir ön kanat, arka kanat ve kiriş kanat güncellemeleri getirdi.

Bu yeni parçalar, Bahreyn'deki iki sezon öncesi testinde yeni bir sidepod tasarımına geçmesinden bu yana Mercedes'in getirdiği en büyük güncellemeler oldu.

Russell, performansı mümkün olan en kısa sürede artırmaları gerektiğini kabul etse de, Mercedes'in yeni parçalarının kısa vadede hemen ileriye gitmelerini sağlamayacağını söyledi.

Russell, "Bu hafta sonu deneyeceğimiz birkaç şey var ama sihirli şeyler olacağını sanmıyorum."

“Fakat ilerleyen yarışlarda takip etmemiz gereken yönü belirleme açısından değerli olacağını düşünmüyorum."

"İlk günden bu yana geçen birkaç hafta ve ay, sorunu anlayıp, gerekli çözümleri geliştirmek için gerekli araçları hazırlama konusunda çok önemliydi."

"Artık önümüzdeki yarışlarda bunu çözebileceğimiz konusunda kendimize güvendiğimiz bir noktaya doğru geliyoruz."

"Fakat bekleyip, neler olacağını görmemiz de gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Erik Junius

Mercedes'in şampiyon pilotu Hamilton da, “Çok fazla değişiklik beklemiyorum.” diyerek, yeni güncellemelerle büyük bir adım atacaklarına inanmadığını söyledi.

Ancak yedi kez dünya şampiyonu takımı överek şunları ekledi: "Her şeyimizi vermemizi ve elimizden gelenin en iyisini yapmamızı bekleyebilirsiniz."

“Arka planda çok büyük bir iş var. Herkes mümkün olduğunca çok çalışıyor. Örneğin yeni bir arka kanadımız var."

“Bu yüzden herkesin başını önüne eğip çalışmasına, elinden gelenin en iyisini yapmasına minnettarım."

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