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Formula 1 Britanya GP

Mercedes pilotları kazanmak için "takım olarak" hareket edecek

George Russell ve Lewis Hamilton, yarışın başlamasına kısa bir süre kala yarışta kazanmak için "takım olarak" hareket edeceklerini söyledi.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, congratulates pole man George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, on arrival in Parc Ferme

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, congratulates pole man George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes pilotları bugün gerçekleştirilecek yaırşlara ilk iki sıradan başlayacaklar ve yarış temposunun nasıl olacağından emin değiller.

Yarışa yaklaşık 1.5 saat kala konuşan Lewis Hamilton şöyle dedi: "Sanırım İngiliz havası tüm ihtişamıyla kendini gösterdi! Sabah sağanak yağmur yağıyordu ama şimdi güneş yüzünü gösterdi ve pist hızla kuruyor."

"Umarım önümüzdeki birkaç saat boyunca hava bu şekilde kalır çünkü taraftarlar bunu daha çok sevecek."

"George ve benim ön sıradan başlıyor olmamızdan ve aslında ilk üç sıranın tamamının İngiliz olmasından gurur duyuyorum. Bugün herkese harika bir gösteri sunmaya çalışacağız!"

"Umarım aracımız zafer için mücadele etmemizi sağlar, ancak bu kolay bir iş değil ÇÜNKÜ arkamızda çok hızlı adamlar var."

"Yarış temposunda ne kadar hızlı olacaklarını bilmiyoruz. Ancak takım olarak hareket edeceğiz ve onların önünde kalmaya çalışacağız."

George Russell da benzer görüşte.

"Bugün kazanmaya çalışacağız! Bunu yapmak için takım olarak hareket edeceğiz, ki doğru yaklaşım bu."

"Lewis ile güçlerimizi birleştirerek arkamızdan gelen hızlı araçları durdurmaya çalışacağız."

"Yüksek bir sonuç elde etmek zor olacak fakat elimizden geleni yapacağız."

 

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