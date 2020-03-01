Mercedes pilotları, DAS'ın Avustralya'da kullanılacağından emin değil

Bir yıllık gelişim sürecinin ardından Mercedes, yeni DAS sistemini Barcelona'da sezon öncesi testlerin ikinci gününde tanıttı ve padokta uzun tartışmalara yol açtı.

Sistem, Hamilton ve Bottas'ın direksiyon simidini ileri veya geri götürerek aracın tekerlek açısını ayarlamalarına izin veriyor.

Çoğu ekip Mercedes'in yenilikçi tasarımına şapka çıkardı, ancak bunun kapalı park kurallarına uyup uymadığıyla ilgili tartışmalar var.

Bununla birlikte Mercedes, henüz bu sistemi Avustralya'daki açılıp yarışında kullanıp kullanmayacağına karar vermedi.

Takım şu noktada sistemin getirilerini analiz ediyor.

Bottas, "Sürüşten sürüşe, bu sistem hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz. Testlerde, mühendisler verileri incelemek ve pilotlara sistemi en iyi nasıl kullanacaklarını açıklamak için daha fazla fırsata sahip oluyorlar."

“Ancak hangi durumlarda avantaj sağlayabileceği ve hangi pistlerde bize ne kadar büyük bir avantaj sağlayacağı konusunda soru işaretleri var."

"Araçta buna sahip olduğumuz için mutluyuz. Her şey sorunsuz şekilde ilerliyor ve her şey otomatik şekilde ilerliyor gibi hissettirmeye başladı. En iyisi olduğunu düşündüğümüz şeyi kullanıyoruz."

Ekibin DAS'ı Melbourne'de kullanmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, Bottas “Neden olmasın?” yanını verdi.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise DAS'ı araçta kullanma olasılıkları hakkında daha çekingendi.

“Şu anda çok fazla kullanmıyorum. Bazen onunla çalışıyorsunuz, bazen onsuz. Ne kadar kullanacağımızı bilmiyorum."

Hamilton yedinci şampiyonluğunu kovaladığı 2020 sezonu öncesinde testleri en çok tur atan isim olarak tamamladı.

İngiliz pilot, dayanıklılık sorunlarına rağmen iyi bir test dönemi geçirdiklerini söyledi.

“Bence iyi bir kış testi geçirdik. Ama mükemmel değildi. Çözmemiz gereken oldukça fazla sorun olduğunu gördük. Ancak bunların testlerde ortaya çıkması tam olarak kötü bir şey sayılmaz."

"Bunu bir kenara bırakırsak, performansımızın, dün dışında attığımız turların, tamamladığımız mesafenin ve bu süreçte keşfettiğimiz şeylerin oldukça iyi olduğuna inanıyorum. Diğerlerine kıyasla nerede olduğumuz konusunda hiçbir fikrim yok, takım muhtemelen bunun hakkında daha iyi bir fikre sahip olmalı."