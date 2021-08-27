Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!

Spa Francorchamps ve Monza gibi gücün ön plana çıktığı pistlere gelinmesiyle beraber takımların çoğu yeni motorlara geçme şansı yakaladılar.

Bu hafta sonu öncesinde beş sürücü bu yılki üçüncü ve son güç ünitesine geçmişti. Bu isimler Max Verstappen, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Carlos Sainz ve George Russell'dı.

Spa hafta sonunda ise 11 sürücü daha bu yılki son güç ünitesine geçti. Bu isimler Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda ve Nicholas Latifi oldu.

Bu, şu anda sadece Ferrari'nin müşteri ekipleri olan Haas ve Alfa Romeo'nun bu yılki ikinci güç ünitesinde olduğu anlamına geliyor.

Sezonun bitimine yaklaşık 11 yarış olduğu göz önüne alındığında bu, bazı takımların sezon sonunda motor cezası alabileceği anlamına geliyor. Çünkü kurallar gereği en fazla üç motor kullanılabiliyor. Bazı takımlar mevcut motor havuzunu daha iyi yöneterek sezonu üç motorla tamamlayabilir ancak herkes için aynı şey söylenemez.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez, Britanya ve Macaristan'daki kazalardan sonra birer motorunu kaybetti. Bu, ikilinin sezon bitmeden bir başka motora geçmesinin neredeyse kesin olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca Ferrari de ilerleyen haftalarda yeni bir motor getireceği için sezonu minimum dört motorla tamamlayacak.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images