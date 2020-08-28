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Formula 1 / Son dakika

Mercedes pilotları, Belçika'da yeni motorla yarışıyor

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Mercedes pilotları, Belçika'da yeni motorla yarışıyor
Ekleyen:
, Editör

Cuma günkü ilk antrenman seansından önce bir açıklama yayınlayan FIA, pek çok aracın güç ünitesinde değişiklik olduğunu doğruladı.

İlk antrenman seansından önce FIA tarafından yayınlanan belgede Mercedes, Racing Point ve Alfa Romeo pilotlarına ek olarak Lando Norris, Esteban Ocon ve Nicholas Latifi'nin yeni bir içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesine geçtiği açıklandı.

Ferrari ve Haas pilotlarına ek olarak Lando Norris, Kimi Raikkonen ve Esteban Ocon yeni bir MGU-K ünitesi aldı.

Grosjean, Giovinazzi ve Leclerc yeni bir enerji depolama ünitesi alırken, Leclerc yeni bir kontrol elektroniğine geçti.

İlk seansın ardından Kevin Magnussen'in yeni bir içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesine geçtiği de açıklandı.

Bu sürücülerin tamamı, ilk altı yarışı aynı ünitelerle tamamlamışlardı ve bu yüzden ikinci ünitelere geçmiş oldular.

Bu yıl motor güncellemesi yapılmadığı için, takımlar sadece motor haritası gibi şeyler üzerinde çalışabiliyorlar.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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