Mercedes, pilotları arasındaki uyumdan memnun

Haberi dinle

Lewis Hamilton için 2022 sezonu şu ana kadar pek de iyi geçmiyor. Mercedes'in yeni kurallara uyum sağlayamaması sonrası istikrarlı sonuçlar ve ilk yedi yarış itibariyle yalnızca bir podyum elde edebilen yedi kez dünya şampiyonu, araca takılan ekstra ağırlıklar ve sensörler vasıtasıyla bazı yarışları test amaçlı kullanıyor.

Hamilton için bir diğer meydan okuma ise yeni takım arkadaşı George Russell. Takım arkadaşının aksine oldukça istikrarlı bir sezon geçiren Russell tüm yarışlardan puan almayı başaran tek pilot -ayrıca bu yarışların hepsini ilk beş içinde tamamladı.

Zor geçen sezona rağmen iki takım arkadaşı oldukça sağlam bir uyum yakalamış durumdalar. Bu duruma dikkat çeken Andrew Shovlin, ikilinin birbirlerine üstünlük kurmaya çalışmak yerine takım için her şeylerini verdiğini söylüyor.

Shovlin, "Hepimiz aracı anlamaya ve iyi bir aralığa oturtmaya çalışıyoruz. Bu, geçmişte sahip olduğumuz bazı araçlardaki kadar kolay değil."

"Açıkçası sıralama hızı açısından pilotların nerede olduklarını takip etmiyorum, ancak ikisi de farklı şeyler deniyorlar -farklı yönleri keşfetmek için takım ve mühendislerle oldukça sıkı çalışıyorlar, bu konuda iyiler."

"Ayrıca, gittikleri yönün doğru olmadığı ortaya çıkarsa, bunun bir Cumartesi veya Pazar gününe mal olabileceğini biliyorlar.

"Birlikte nasıl çalıştıklarını görmek gerçekten çok iyi oldu. Her iki pilot da birinin diğerinin önünde olup olmadığı konusunda endişe duymaktan çok, aracı gridde daha yukarılara çıkarmaya odaklanmış durumdalar. Bu iş ilişkisini devam ettirmemiz gerekiyor.” dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius