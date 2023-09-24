Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

Mercedes ikilisi Japonya Grand Prix'sinin en iyi yarış eğlencelerinden bazılarını sunarken, George Russell ve Lewis Hamilton farklı stratejiler benimsedikleri için yarışın bazı noktalarında birbirleriyle karşı karşıya geldiler.

İlk etaplarda Russell kısa bir süreliğine Hamilton'ın önüne geçmeyi başardı, ancak yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton pit düzlüğünde yerini geri aldı ve kısa süre sonra Russell Spoon virajında kendini geniş bir alana itilmiş olarak buldu.

Russell'ın Hamilton'ın iki pit stratejisine karşılık tek pit strateji uygulamasıyla, ikili yarışın son bölümünde tekrar karşı karşıya geldi. Russell beş tur kala Hamilton'ın önünde giderken ve Carlos Sainz'ın Ferrari'si de onu takip ederken, Russell'a Hamilton'ın geçmesine izin vermesi söylendi - Russell son tura kadar bekleyebileceğini ve DRS'yi Sainz'a karşı bir savunma aracı olarak kullanmayı deneyebileceklerini belirtti.

Ancak Russell'a kesin bir dille tekrar kenara çekilmesi söylendi, o da bunu yaptı. O esnada İspanyol pilot neredeyse Hamilton'ın peşinden Russell'ı geçecekti ancak bunu yapamadı. Yine de sonrasında geçip, Hamilton'ı kovalamayı sürdürdü.

Mercedes'in mücadelesi pistte açık bir savaşa dönüşmese de, Russell'ın kendilerinden ziyade etraflarındaki diğerlerini yenmeye odaklanıp odaklanmamaları gerektiğini sorması ve Hamilton'a da son turlarda her iki araca da bolca yarış alanı bırakılması talimatı vermesi nedeniyle rahatsızlık belirtileri vardı.

Yarıştan sonra takım patronu Toto Wolff'un yokluğunda konuşan Mercedes'in iletişim şefi Bradley Lord'a telsiz mesajları soruldu.

Lord, "Perez'in Lewis'e temas etmesiyle yarış başından itibaren kötü gitti, pozisyon kaybettik ve gerçekten geri plandaydık."

"Stratejilerin işe yaraması ve Ferrari'lerle mücadele etmek her zaman çok çok marjinal olacaktı ve bu da bize biraz daha yokuş yukarı bir görev verdi. Dolayısıyla, bundan sonrası gerçekten toparlanma moduydu."

"Bu nedenle, etkileşim potansiyeli olduğunu ve bunu pistte de yönetmek zorunda kalabileceğimizi bilerek stratejileri ayırdık."

"Belli ki her ikisi de zor bir araçla sıkı bir şekilde yarışıyor ve sınırlarını zorluyorlardı. Belli ki bunu yansıtan bazı telsiz trafiği de vardı. Ancak sanırım yıllar içinde, özellikle de bunun gibi sıcak ve zorlu bir yarışta, o anın sıcaklığında ve kokpitin baskısı altında söylenenleri çok fazla okumama alışkanlığı edindik."

"Sonrasında toparlanması ya da tartışılması gereken her şeyi, o baskılı ortamdan uzakta, güzel ve sakin bir şekilde bilgilendirme toplantısında yapabileceğiz." dedi.

Damalı bayrağı yedinci sırada gördüğü yarışın ardından konuşan Russell, stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanamadığını gördüğünde yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle telsize başvurduğunu söyledi.

Russell, "Demek istediğim, arabanın içindeyken ve 48 tur atmışken, her şeyinizi vermişken, optimal olmayan bir stratejiyi [çalıştırmaya] çalışıyorsunuz - bu telsiz biraz hayal kırıklığını gidermek için bir havalandırma aracı gibi." dedi.

Telsizden gelen pozisyon değiştirme talimatının doğru bir karar olup olmadığına gelince, Russell bunun doğru olmadığını ima eder gibiydi.

Russell, "Sollama yapmak zordu. Oscar Piastri'yi bu hafta sonu çok daha taze lastiklerle ve çok daha hızlı bir araçla gördünüz, uçarak geçmedi, biliyor musunuz? Bunu başarması iki tur sürdü, ancak başardı." dedi.

Hamilton ise iki pit stop stratejisinin doğru olduğunu kanıtladıktan sonra Russell'ın sekiz saniye önünde beşinci olarak eve dönerken, durumun nasıl sonuçlandığını hissettiği sorulduğunda Russell sorusundan kaçınıyor gibi göründü.

Sky F1'e verdiği demeçte Hamilton, "Yorgunum. Mümkün olduğunca yukarı çıkmak ve Ferrari'nin önüne geçmek için var gücümle mücadele ettim, Ferrari bu hafta güncelleme getirdi, bu yüzden çok hızlılardı."

"Aslında son üç yarışta hızlılar ya da son üç yarışta daha hızlılardı. Müthiş bir mücadele oldu."

"Takım için en çok puanı ben topladım, gerçekten takımlar şampiyonasındaki yerimizi korumaya çalışıyorum çünkü bunun fabrikadaki herkes için ne kadar önemli olduğunu biliyorum."

"Bu yüzden elimden gelen her şeyi yapıyorum ama böyle hafta sonlarında, özellikle de aracın bu kadar zorlandığı anlarda bunu yapmak çok zor."

"Araç bugün geçen yılla tamamen aynıydı. Hissiyat açısından, araç geçen yılki gibi hissettirdi. Zıplıyor ve kayıyordu."

"Yine de Ferrari'lerden birinin önüne geçtik, ki bu harika takım çalışması, pit stop ve strateji sayesinde mümkün oldu." dedi.