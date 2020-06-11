Mercedes, pilot seçiminde hem kısa hem de uzun vadeli düşünecek

Mercedes, 2020 sezonunun ardından henüz hangi pilotlarla yarışacağını açıklamadı ancak Lewis Hamilton'ın koltuğunun garanti olduğu düşünülüyor.

İkinci koltuk için iki ana aday bulunuyor; Valtteri Bottas ve George Russell. Bu iki isimde karar kılınamazsa da Sebastian Vettel'in seçilebileceği düşünülüyor. Ancak Alman pilotun takıma katılma ihtimali bir hayli düşük.

Sky Sports'a konuşan Toto Wolff, "Mevcut durumdan, yani seçeneklerimiz çok olmasından şikayet edemeyiz. Red Bull'un iki yetenekli sürücüsü var ve Ferrari'nin de çok yetenekli sürücüleri var. Bence seçtikleri kombinasyon çok iyi."

"Kısa vadeli geleceğimizin iyi ellerde olduğundan emin olmamız gerekiyor ve orada Lewis'ten daha iyi eller yok. Sonrasında da orta ve uzun vadeli stratejimize bakmamız gerekiyor."

"Kolay bir durum değil ama iyi bir pozisyondayız." dedi.

Wolff, Hamilton'la yeni sözleşme imzalamaya hazır olduklarını belirtti.

"Düzenli olarak birbirimizle temas halindeyiz Lewis'in Avrupa'ya dönmesiyle birlikte ne yapılması gerektiğine bakacağız. Sekiz yıldır birlikteyiz ve yeni anlaşmalar icat etmemiz gerekmiyor. İyi bir temelimiz var ve her şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir."