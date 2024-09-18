Mercedes, PETRONAS'ın 50. yılını özel bir tasarım ile kutluyor

Mercedes-AMG F1 takımı, Singapur Grand Prix'sinde PETRONAS'ın 50. yılını kutlamak amacıyla W15 aracını özel bir livery ile piste çıkaracak.



Mercedes'in teknik ve isim sponsoru olan PETRONAS'ın ikonik zümrüt yeşili, aracın ön kanadı ve yan panellerindeki gümüş rengin yerini alacak.



PETRONAS, 1974'teki kuruluşundan bu yana enerji sektöründe lider markalardan biri haline geldi ve 2010'dan beri Mercedes ile hem pistte hem de pist dışında performans geliştirmek için iş birliği yapıyor.

Takım patronu Toto Wolff, bu özel livery ile PETRONAS ile süregelen uzun vadeli ortaklıklarını onurlandırdıklarını belirterek, "Bu livery, yalnızca PETRONAS'ın 50. yılını kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda takımımızın hikâyesinde ne kadar önemli olduklarını gösteriyor ve birlikte çıktığımız yolculuğu onurlandırıyor," dedi.

Lewis Hamilton ve George Russell da bu özel livery için heyecanlarını dile getirdiler. Lewis, "Bu livery harika görünüyor. Cuma günü aracı piste çıkarmak için sabırsızlanıyorum," derken, George ise, "Tasarım muhteşem ve bu özel kilometre taşı için harika bir kutlama," ifadelerini kullandı.

Yarış sonrası kutlamalar Singapur ile sınırlı kalmayacak. Toto Wolff, Lewis Hamilton ve George Russell, pazar günü yarışın ardından Kuala Lumpur'a giderek etkinliklere katılmaya devam edecekler.