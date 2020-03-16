Mercedes, personeline Coronavirüs bulaştığını reddetti

Formula 1, Coronavirüs tehdidine rağmen Melbourne'de yarış gerçekleştirme kararı almıştı.

Ancak daha hafta sonu başlamadan, McLaren çalışanlarından birisinde Coronavirüs tespit edildi ve İngiliz ekip yarıştan çekildi. Daha sonra da yarış iptal edildi.

Şimdiye kadar açıklanan tek Coronavirüs vakası buydu ancak dün İtalyan Corriere dello Sport, Mercedes çalışanlarından birinde Coronavirüs olduğu iddia edildi.

Bunun üzerine Mercedes açıklama yapmak zorunda kaldı ve Coronavirüs haberlerini yalanladı.

Takımdan yapılan açıklamada "Haberler doğru değil." denildi.

Ancak Christian Danner, RTL'ye verdiği demeçte takım çalışanlarının 14 gün boyunca karantinada tutulacağını ve bu yüzden ilerleyen süreçte bazı vakalar çıkabileceğini söyledi.

"Takımlar şimdi karantina altındalar. Neler olacağını ve sezonun ne zaman başlayacağını göreceğiz."

"Sezonun yeniden planlanması konusunda mantıklı kararlar alınması gerekiyor."

Racing Point, Ferrari ve Alfa Romeo, Melbourne'den dönen personelin tamamının 14 gün boyunca karantinada tutacaklarını doğruladılar.

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