Mercedes: "Performansımızın nerede sınırlandığını tespit ettik"

Alman üretici, yeni aracının umut vaat ettiği ancak Lewis Hamilton ve George Russell'ı zaman zaman zor durumda bırakan bazı önemli zayıflıkların da olduğu 2024 sezonuna da zorlu bir başlangıç yaptı.

Özellikle Mercedes, aracının yüksek hızlı virajlarda neden beklendiği kadar iyi performans göstermediği sorusuna yanıt arıyor.

İlk araştırmanın bir kısmı, rüzgar tüneli ve CFD simülasyonlarının üretilmesi gerektiğini söylediği yere basma kuvveti rakamları ile pistte buldukları arasındaki korelasyonu içeriyordu.

Takım, yere basma kuvvetinin neden eksik olduğunu açıklayabilecek durumu daha iyi anlamaya çalışmak için büyük çaba sarf ediyor.

Ancak W15'in daha derin analizleri aslında daha da ilgi çekici bir şeyi ortaya çıkardı. Takım artık yere basma kuvvetinin tam olarak tahmin edildiği gibi üretildiğine inanıyor. Ancak aslında performansta herhangi bir fayda sağlamıyor.

Bu keşfin, takım içinde sorunun aerodinamiden ziyade mekanik yol tutuşla ilgili olabileceği düşüncesini değiştirdiği anlaşılıyor. Bu da takımı Japonya Grand Prix'sinde bazı farklı ayar yönlerini denemeye sevk etti.

Motorsport.com'un otomobille ilgili son anlayışını sorduğu Mercedes patronu Toto Wolff, "Sensörlerimiz yere basma kuvvetini ölçüyoruz ve bu bize Melbourne'daki belirli bir virajda geçen yıla göre 70 puan daha fazla yere basma kuvvetine sahip olduğumuzu söylüyor."

"Ancak, tur zamanında, saatte bir kilometre bile daha hızlı değiliz. Bu hiç mantıklı değil. Peki, performans nerede sınırlanıyor?"

"Sanırım sorunu anlamak için birkaç şeyi tespit ettik. Tespit ettiğimiz herhangi bir performans sınırlaması var mı? Bence var."

Wolff durumu anlamanın aslında zor olduğunu kabul etti ve Mercedes'in şu anda olduğu kadar iyi bir anlayışa sahip olmadığını öne sürdü.

Wolff, "Bu iki yıl boyunca gördüğümüz her şey, çok daha fazla yere basma kuvveti olması gerektiğine işaret ediyordu. Şimdi yere basma kuvvetini ölçtük ve hedefimize ulaştık."

"Ancak bundan elde etmemiz gereken ve simülasyonların bize gösterdiği tur zamanını elde edemiyoruz. Bu önemsiz bir şey değil." dedi.

F1'de Red Bull'un aerodinamik özellikleri başarısında önemli bir rol oynamış olsa da, süspansiyon sistemlerinin mevcut zemin etkili araçların taleplerine mükemmel bir şekilde uymasıyla, takımın güçlü yanlarının sürüş kalitesinden büyük ölçüde destek aldığı yaygın olarak kabul ediliyor.

Wolff, Mercedes'in araçtan beklenen verimi alabilmesinin anahtarının, otomobilin mekanik özelliklerinin aero özellikleriyle çok daha uyumlu hale getirilmesinde yattığını düşünüyor.

Wolff, "Bence araç, aero dengesi ve mekanik denge açısından koyduğumuz yerde bizim için çok karmaşık."

"Bu ikisinin birbiriyle ilişkili olması gerekiyor ve son yıllarda belirli bir yolu takip ettik. Daireler çizmeye devam ettik ve 'tamam, burada farklı bir şey yapmalıyız' diyeceğimiz bir noktaya geldik." dedi.