Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor" Sonraki / COTA, Amerika GP öncesi pistteki tümsekleri düzeltecek
Formula 1 Haberler

Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Mercedes, aldığı son galibiyetlerin, 2022 aracının gelişimine erken odaklanmasının bu sezon performans düşüşüne sebep olabileceğine dair endişelerini hafiflettiğini açıkladı.

Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”

Formula 1 takımları, bu sezonki araçları geliştirmek ve gelecek sezonki araçlarının potansiyelini en üst düzeye çıkarmak arasında bir denge yakalamak durumunda kaldılar.

Red Bull mevcut aracı RB16B’yi sezon boyunca geliştirmeye devam ederken, Mercedes ise gelecek seneki araca erken odaklandı ve W12’nin gelişimini oldukça erken tamamladı.

Mercedes bu seneki aracın pist üstünde geride kalma tehlikesini kabul etmesine rağmen, 2022 aracının geride kalması riskini alamayacağını düşünüyor.

Red Bull, yaz arasından önce daha hızlı olan taraf gibi gözükse de Belçika GP’den itibaren Mercedes işleri tersine çevirdi.

Valtteri Bottas, Monza’daki sprint yarışını ve Türkiye GP’yi kazanırken, Lewis Hamilton da Rusya’da zafere ulaştı.

Mercedes, sonuçlardan daha önemli olan şeyin, takımın rekabetçi kalması olduğunu düşünüyor. Takım, bu konuda geride kalmaktan endişe duyduğu bir dönem de geçirdi.

Mercedes pist mühendislik direktörü Andrew Shovlin, “Kuru zeminde iyi bir performans yakaladık ve ıslak zeminde de iyi bir hızımız olduğunu gösterdik ve araç da şampiyonluk kazanabilecek bir araç gibi gözüküyor.”

“Eğer gelişim konusunda alınan kararlarla sezon başlarına dönersek, yılın sonuna kadar pole alabilecek, ilk iki sıraya yerleşebilecek, yarışı kontrol edebilecek bir araca sahip olup olamayacağımızı düşünüyorduk.”

“Son altı yarışa girilirken, cumartesi ve pazar günleri Red Bull’u geride bırakabilecek bir paketimiz olduğunu göstermek güven verici.” dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, in the pit lane

Valtteri Bottas, Mercedes W12, in the pit lane

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Belirtilen olumlu görünse de takım, Red Bull’a karşı hız anlamında her yerde güçlü olmayabileceğinin farkında.

Teknik direktör James Allison, Mercedes’in Türkiye’deki performansından, lastikleri tüm hafta sonu boyunca doğru aralıkta tutmalarından ötürü çok memnun kaldıklarını belirtti.

Allison, “Bu hafta sonu mühendislerimizden biri, lastiklerin çok iyi çalıştıkları hakkında konuştu. Özellikle seçici olan bir asfaltta lastikler ne çok sıcaktı, ne çok soğuktu.”

“Çok güçlü olduğumuzu biliyorduk ancak ayrıca güçlü olmak ve ortalama olmak arasındaki sınırların oldukça ince olduğunu da biliyorduk. Lastikler birkaç derece fazla veya az olsaydı, bu optimum durumdan uzaklaşabilirdik.”

“Yani bu çok iyi bir performanstı. Araç çok dengeliydi, hafta sonu boyunca birçok takım için sorun olan önden kayma konusunda pek sıkıntı yaşamadık. Ancak bunu önümüzdeki yarışlarda yaşamayacağımızı söyleyemeyiz.” dedi.

Allison, takımın Red Bull’a karşı potansiyelinin daha iyi bir göstergesinin, son yarışlardaki güç dengesine bakmak olduğunu düşünüyor.

“Silverstone’da aracımıza iyi bir güncelleme paketi getirdik ve bu, sezonumuzu daha iyi bir hale getirdi.

“O zamandan sonraki yarışlarda, net şekilde yenildiğimiz tek yer Zandvoort oldu. Diğer pistlere ise en hızlı araç olarak geldiğimizi ve İstanbul, Sochi, Monza gibi yerlerde gerçekten iyi olduğumuzu düşünüyorum.”

“Bu bir yazı turadan ziyade, bir garantileme durumu oldu. Bu da, şu an en azından savaşın içinde olduğumuz anlamına geliyor.”

paylaşım
yorumlar
Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor"

Önceki haber

Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor"

Sonraki haber

COTA, Amerika GP öncesi pistteki tümsekleri düzeltecek

COTA, Amerika GP öncesi pistteki tümsekleri düzeltecek
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Ferrari, yeni motoru 2021'e getirerek "risk almış"
Formula 1

Ferrari, yeni motoru 2021'e getirerek "risk almış"

Norris: "Korkutucu sprey, Türkiye'de sürüş yapmayı zorlaştırdı" Türkiye GP
Formula 1

Norris: "Korkutucu sprey, Türkiye'de sürüş yapmayı zorlaştırdı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Hamilton'ın güç ünitesinde daha fazla değişiklik yapabilir
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın güç ünitesinde daha fazla değişiklik yapabilir

Mercedes: "Hamilton pite gelmeseydi puanların 'dışına' düşebilirdi" Türkiye GP
Formula 1

Mercedes: "Hamilton pite gelmeseydi puanların 'dışına' düşebilirdi"

Hakkinen: "En hızlı araç artık Mercedes'te" Türkiye GP
Formula 1

Hakkinen: "En hızlı araç artık Mercedes'te"

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Mercedes sanki DRS açıkmış gibi gidiyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes sanki DRS açıkmış gibi gidiyor"

Hakkinen: "En hızlı araç artık Mercedes'te"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "En hızlı araç artık Mercedes'te"

Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor"
Formula 1 Formula 1

Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor"

Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”

Kenan Sofuoğlu: "Deniz Öncü'ye verilen ceza adil değil"
World Superbike World Superbike

Kenan Sofuoğlu: "Deniz Öncü'ye verilen ceza adil değil"

Cem Bölükbaşı, Formula 2 aracıyla testlere başladı
FIA F2 FIA F2

Cem Bölükbaşı, Formula 2 aracıyla testlere başladı

Masi, Alonso'nun istikrarsız kararlar alındığını belirten yorumlarına yanıt verdi
Formula 1 Formula 1

Masi, Alonso'nun istikrarsız kararlar alındığını belirten yorumlarına yanıt verdi

Alonso: "Verstappen'e yardım etmek gibi bir amacım yok"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Verstappen'e yardım etmek gibi bir amacım yok"

Son Haberler

COTA, Amerika GP öncesi pistteki tümsekleri düzeltecek
Formula 1 Formula 1

COTA, Amerika GP öncesi pistteki tümsekleri düzeltecek

Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”

Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor"
Formula 1 Formula 1

Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor"

Masi, Alonso'nun istikrarsız kararlar alındığını belirten yorumlarına yanıt verdi
Formula 1 Formula 1

Masi, Alonso'nun istikrarsız kararlar alındığını belirten yorumlarına yanıt verdi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.