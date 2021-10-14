Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”

Formula 1 takımları, bu sezonki araçları geliştirmek ve gelecek sezonki araçlarının potansiyelini en üst düzeye çıkarmak arasında bir denge yakalamak durumunda kaldılar.

Red Bull mevcut aracı RB16B’yi sezon boyunca geliştirmeye devam ederken, Mercedes ise gelecek seneki araca erken odaklandı ve W12’nin gelişimini oldukça erken tamamladı.

Mercedes bu seneki aracın pist üstünde geride kalma tehlikesini kabul etmesine rağmen, 2022 aracının geride kalması riskini alamayacağını düşünüyor.

Red Bull, yaz arasından önce daha hızlı olan taraf gibi gözükse de Belçika GP’den itibaren Mercedes işleri tersine çevirdi.

Valtteri Bottas, Monza’daki sprint yarışını ve Türkiye GP’yi kazanırken, Lewis Hamilton da Rusya’da zafere ulaştı.

Mercedes, sonuçlardan daha önemli olan şeyin, takımın rekabetçi kalması olduğunu düşünüyor. Takım, bu konuda geride kalmaktan endişe duyduğu bir dönem de geçirdi.

Mercedes pist mühendislik direktörü Andrew Shovlin, “Kuru zeminde iyi bir performans yakaladık ve ıslak zeminde de iyi bir hızımız olduğunu gösterdik ve araç da şampiyonluk kazanabilecek bir araç gibi gözüküyor.”

“Eğer gelişim konusunda alınan kararlarla sezon başlarına dönersek, yılın sonuna kadar pole alabilecek, ilk iki sıraya yerleşebilecek, yarışı kontrol edebilecek bir araca sahip olup olamayacağımızı düşünüyorduk.”

“Son altı yarışa girilirken, cumartesi ve pazar günleri Red Bull’u geride bırakabilecek bir paketimiz olduğunu göstermek güven verici.” dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, in the pit lane Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Belirtilen olumlu görünse de takım, Red Bull’a karşı hız anlamında her yerde güçlü olmayabileceğinin farkında.

Teknik direktör James Allison, Mercedes’in Türkiye’deki performansından, lastikleri tüm hafta sonu boyunca doğru aralıkta tutmalarından ötürü çok memnun kaldıklarını belirtti.

Allison, “Bu hafta sonu mühendislerimizden biri, lastiklerin çok iyi çalıştıkları hakkında konuştu. Özellikle seçici olan bir asfaltta lastikler ne çok sıcaktı, ne çok soğuktu.”

“Çok güçlü olduğumuzu biliyorduk ancak ayrıca güçlü olmak ve ortalama olmak arasındaki sınırların oldukça ince olduğunu da biliyorduk. Lastikler birkaç derece fazla veya az olsaydı, bu optimum durumdan uzaklaşabilirdik.”

“Yani bu çok iyi bir performanstı. Araç çok dengeliydi, hafta sonu boyunca birçok takım için sorun olan önden kayma konusunda pek sıkıntı yaşamadık. Ancak bunu önümüzdeki yarışlarda yaşamayacağımızı söyleyemeyiz.” dedi.

Allison, takımın Red Bull’a karşı potansiyelinin daha iyi bir göstergesinin, son yarışlardaki güç dengesine bakmak olduğunu düşünüyor.

“Silverstone’da aracımıza iyi bir güncelleme paketi getirdik ve bu, sezonumuzu daha iyi bir hale getirdi.

“O zamandan sonraki yarışlarda, net şekilde yenildiğimiz tek yer Zandvoort oldu. Diğer pistlere ise en hızlı araç olarak geldiğimizi ve İstanbul, Sochi, Monza gibi yerlerde gerçekten iyi olduğumuzu düşünüyorum.”

“Bu bir yazı turadan ziyade, bir garantileme durumu oldu. Bu da, şu an en azından savaşın içinde olduğumuz anlamına geliyor.”