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Mercedes, Perez'in gelişi sonrası gözünü Red Bull'a dikiyor

Mercedes’in teknoloji direktörü Mike Elliot, Red Bull’un Sergio Perez'in gelişiyle beraber daha da güçlendiğini ve bu yüzden gözlerini Avusturyalı ekipten ayırmadıklarını söylüyor.

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Mercedes, Perez'in gelişi sonrası gözünü Red Bull'a dikiyor

Mercedes, geçen sezonki aracı W11’le, üst üste yedinci kez hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı.

Yeni kuralların 2022’ye kadar ertelenmesi sebebiyle, 2020 ve 2021 arasındaki değişiklikler çok büyük olmayacak ve bu da mantıken Mercedes’in üst üste sekizinci şampiyonluğunu kazanmak için önemli bir konumda olduğu anlamına geliyor.

Ancak, Mercedes’in 2021 gridinde ‘en güçlü rakip’ olmasını beklediği Red Bull, Sergio Perez'le anlaşarak şampiyonluk anlamında önemli bir adım attı.

Perez, geçen sezonki sürücüler şampiyonasını dördüncü bitirmişti ve kariyerinin ilk galibiyetini Sakhir Grand Prix’sinde almıştı.

Meksikalı pilot, istikrarlı şekilde puan alabilen pilotların başında geliyor ve bu da Red Bull’un birkaç sezondur sorun yaşadığı şeylerin başında geliyordu. Mercedes ise, Red Bull’un bu eksikliğini doldurduğunun farkında.

Mercedes’in teknoloji direktörü Mike Elliot, The Muscle Help Foundation’la yaptığı bir röportajda, Mercedes ikilisi dışında en güçlü ikilinin kim olduğu sorulduğunda, ‘’Yarıştığımız takımlara baktığınız zaman, bir şekilde Red Bull’a bakarsınız.’’

‘’Onlar en güçlü rakibimiz, bence Verstappen çok iyi bir sürücü ve Perez de, Verstappen puan alamadığında veya Takımlar Şampiyonası'nı destekleyemediğinde, puan kazanmak için güçlü bir ikinci sürücü olarak orada olacak." yanıtını.

Red Bull’un dışında, Mercedes’in dikkatini başka sürücüler de çekiyor ve bunların içerisinde, 2022'de Mercedes'e katılacağı konuşulan George Russell da var.

Konu hakkında konuşan Elliot, ‘’Eğer kilit sürücülere bakarsanız, görüldüğü üzere Leclerc gerçekten çok iyi bir sürücü. Vettel’in Aston Martin’de nasıl olacağını ve kariyerini yeniden canlandırıp canlandırmayacağını görmek de ilginç olacak.’’

"Ayrıca Mercedes'ten çoğu kişi, kendi sürücülerimize bakmanın yanı sıra muhtemelen George'un Williams'ta neler yapacağını da takip edecek." dedi.

Red Bull’un Perez’le anlaşmasına rağmen Lewis Hamilton, Mercedes’iyle birlikte sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor.

Ancak takım kesinlikle rehavete kapılmıyor ve bunu yapacakları günün "kaybedecekleri gün" olacağını biliyor.

‘’Niki Lauda’nın bir sözü vardır: ‘Kazanmaktan hiçbir şey öğrenmiyorsun, öğrendiğin şey kaybetmekten geliyor’. Kayıp verildiğinde ortaya çıkan tepki çok büyüktür, kaybetmeye verilen duygusal tepki, kazanmaya verilenden çok daha güçlü.’’

‘’Kaybettiğinizde, neden olduğunu anlamaya çalışırsınız. Bunu takımda görüyoruz. Bir yarışı kaybettiğimizde ‘neden bunu kaybettik?’ diye düşünüyoruz.’’

''Buna karşılık olarak öğrenebildiğiniz kadar şeyi öğrenip, sebeplerini bulmanız ve bunu performans açısından bir sonraki adımı atmak adına kullanabilmeniz çok büyük bir şey.''

‘’Biliyorum ki Toto birkaç sene önce basında 'kaybettiğimiz gün, rakibimizin korkması gereken gündür' dedi ve bence böyle düşünmek Niki’nin yorumunu aşırıya kaçırıyor. Ancak takımda ‘evet, yedi kez kazandık fakat mükemmele hâlâ uzun bir yol var’ hissiyatı var."

‘’Aynada kendinize bakıp, ’biz kazananlarız, biz yıllardır başaranlarız’ diye düşünmeye başladığınız zaman, bu kaybedeceğiniz gündür.’’

‘’Biraz alçakgönüllü olmalısınız. Rakiplerimiz güçlü, eğer biz uykuya dalarsak bizi yenecekler ve uykuya dalmazsak da bizi yenebilirler. Bu yüzden yapabileceğimiz en iyi şey, hafta içinde de hafta dışında da nasıl daha iyiye gidebileceğimize odaklanmak.''

Çeviri: Betim Aker

 

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