Mercedes, Perez'in ceza alma ihtimaline karşı en hızlı tur puanı için pit stop yapmamış

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Valtteri Bottas, Mercedes'in tek pit stop stratejini tercih ettiği yarışta dördüncü oldu.

Fin pilot, zaman zaman pist üstündeki en hızlı isimdi ancak erken pit stop sonrası yarışın son bölümünde Sergio Perez'e dahi geçildi.

Mercedes genelde böyle anlarda en hızlı tur puanı için fazladan pit stop yapıyor. Ancak bu kez Bottas'ı pite almadı.

Bottas'a göre bunun sebebi, Perez'in kendisini pist dışından geçmesiydi.

Son bölümde neden en hızlı tur için pite girmediği sorusuna Bottas, "Çünkü Sergio'nun pist dışından geçiş yaptığı için ceza alacağını düşünmüştük." yanıtını verdi.

Bottas yarışın bazı anlarından çok memnun olduğunu fakat bazı anlarından da o kadar mutlu olmadığını söyledi.

"Yarışın bazı kısımlarında evet, mutluydum. Ön tarafta yarışmak güzeldi fakat ne yazık ki podyuma çıkamadık. Fakat evet, zevk aldığım bazı kısımlar, keyif almadığım bazı kısımlar vardı. Sert lastikle attığımız son 10 tur korkunçtu. Ön lastiğim hiç kalmamıştı.''

"Bana göre bugün kazanan strateji çift pit stoptu. Sanırım bunu çok geç fark ettik. Buna daha öce geçmemizi önerdim. Fakat çok geç kalmıştık. Bugün ön lastik aşınması beklediğimizden çok daha yüksekti. Bu yüzden sonunda zorlandık."

"Sanırım sert lastik için ilk pit stop yapanlardan biriydim ve sol ön çok çabuk bitiyordu. Bu yüzden yarışın son 10 ila 15 turunda hiçbir şey kalmamıştı. Yarışın sonunda sol ön tarafta neredeyse hiç lastik kalmadığını görebiliyordum. Bu yüzden gerçekten zordu."

"Bence Max'i zorlamak her şeyi tehlikeye attı. Bu kadar erken pit stop yaptığınızda, iki pit stop yapmanız gerekiyor. Fakat sonunda tepki vermek için çok geç kaldık."

"Dediğim gibi, bugün temel sorun sol ön lastiğin aşınmasıydı. Sadece çok fazla aşınma vardı ve nedenini bilmiyorum."

"Takım telsizinden ne düşündüğümü açıkça belirttim ve sözlerimle ilgili endişem yok. Yarışta iki pit stop istemiştik fakat takım tek pit stop strateji tercih etti. Sert lastiğin tüm yarışı çıkaracağını düşündük ama öyle değildi."

"Sahip olduğum hızın iyi olduğunu düşünüyorum. Yine de en azından bazı puanlar aldım çünkü en son ne zaman puan aldım hatırlamıyorum."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12, leads Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images