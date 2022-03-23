Mercedes, pek çok alanda hızlı şekilde gelişmeyi bekliyor

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Mercedes geçen yılki Bahreyn testlerinde iyi bir izlenim bırakamamış fakat ilk yarış olan Bahreyn GP'yi kazanmıştı. Bu yıl daha da zorlu bir test dönemi geçiren Alman ekip, Red Bull pilotlarının yarış dışı kalmasıyla, sezonun ilk yarışında 3. ve 4. oldu.

Pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, W13'ün çok iyi bir potansiyeli olduğunu ve sorunları çözdükleri zaman büyük bir zaman kazanacaklarını söyledi.

Shovlin, "Sürücülerle görüştük ve her şeyle ilgili biraz sorun var gibi görünüyor."

"Dalgalanma var, denge vasat, düşük hızda yol tutuş yok, çekiş sorunları var, sürülebilirlik daha iyi olabilirdi, lastik ısıtması yeterince iyi değildi, araç biraz ağırdı. Yani üzerinde çalışmamız gereken birçok şey var ama aynı zamanda pek çok şeyi de geliştirebiliriz.”

“Bence kolayca hız kazanabiliriz, bazı kolay hedefler var. Şimdi bunu önümüzdeki iki yarışta başarmayı umuyoruz." dedi.

Russell ve Hamilton aynı yönde

Hamilton ve Russell'ın gelişimde oynayacağı rol epey önemli olacak. Russell, Williams ile geçirdiği üç sezonun ardından bu sezon Mercedes'e katılmıştı ve Shovlin'e göre Hamilton'la aynı geri bildirimleri veriyor.

"George ve Lewis'in birlikte bu kadar iyi çalışması harika. Aracı hazırlamaya ve hem deneyimlerini hem de bilgilerini paylaşmaya odaklanmaları özellikle güzel."

"Bu, takımın tamamen ilerleme kaydetmeye odaklanmasını sağlıyor ve cesaret verici. Teknik olarak aynı sorunları fark ediyorlar ve hemen hemen aynı ayarlarla yarışıyorlar."

Cidde'deki olası yeni parçalar

Mercedes, W13 için Cidde'ye önemli parçalar getirmeye hazırlanıyor.

Shovlin, "Şu anda yarış yarış ilerliyoruz ve fabrikamız, önümüzdeki günlerde mümkün olduğunca çok parça getirmeye hazır durumda. Her gün bir şeyler öğreniyoruz ve Cidde'ye getirebileceğimiz yararlı bir şeyimiz varsa, bunun araca koymaya çalışacağız."

"Orada daha rekabetçi olur muyuz bilmiyorum. Bunu söylemek zor çünkü burası hızlı bir pist ve neredeyse hiç yavaş viraj yok Bahreyn'de de hızlı virajlarda yeterince iyi bir performans göstermedik."

"Yine de hâlâ dalgalanma yaşıyoruz ve bu, hızlı virajlarda ortaya çıktığında sürücülerin işi zorlaşıyor. Bu yüzden sorunu çözmek önemli hale geliyor. Bu yüzden söylemesi zor. Fakat pist özelliklerine bağlı olmak istemiyoruz. Aracı daha iyi hale getirmek ve kendi gücümüzle savaşmak istiyoruz."