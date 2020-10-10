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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Mercedes: "Orta hamurlarla başlamak büyük bir kumar olurdu"

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Mercedes: "Orta hamurlarla başlamak büyük bir kumar olurdu"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Toto Wolff, Pazar günü düzenlenecek olan Eifel Grand Prix’sine Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton’u orta hamurlarla başlatsalardı “büyük bir kumar” oynamış olacaklarını söyledi.

Bottas, Mercedes’in 11 yarışlık kesintisiz pole pozisyonu istatistiğini 12’ye çıkarırken takım arkadaşı Hamilton ve Red Bull takımından Max Verstappen'i Nürburgring’de sıralama turlarında geçti.

Plana göre Mercedes, Q2 başlangıcında iki aracına da orta hamurları takarak tur atacaktı fakat son anda lastikleri yumuşak hamurlarla değiştirdiler.

Hamilton sıralama turları sonrasında yarışa orta hamurla başlamak istediğini ve o lastiklerle Q3’e kalabileceğini düşündüğünü ama takımın kararlarına güvendiğini söyledi.

Karar hususunda Motorsport.com'a konuşan Toto Wolff, “Pilotlarla toplantımızda, yarışa başlamak için en ideal lastiğin yumuşak hamur olduğunda karar kıldık, Lewis de bunu onayladı.”

“Sebebiyse, orta hamurda başladığınızda yumuşağa kıyasla 3-4 metre kaybediyorsunuz ve etrafınızdaki herkes yumuşak hamurda.”

“Dolayısıyla büyük risk almanın ve bir kumar oynamanın manası yoktu. Q2’de kimsenin orta hamur kullanmadığını açıkça görebilirsiniz, o yüzden gerçekten bir dezavantaj olurdu. Kolay bir karardı.”

“Tabi ki Lewis ikinci sıradan ya da daha geride olmaktan hoşlanmıyor. O yüzden alternatif bir strateji her zaman mantıklı geliyor. O, bir aracı takip etmeyi kabullenmez. Yumuşak hamur doğru karardı.” dedi.

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Takımlar Cuma günü hava muhalefetiyle iptal edilen antrenman turları sebebiyle planlanan tüm programları 1 saatlik üçüncü antrenman seansına sıkıştırmaya çalıştı, bu da lastik yönetimi konusunda pilotları zorlayacak.

Fakat Wolff, soğuk ve nemli havaların dönmesinin beklendiği yarış gününde olayların akışına göre stratejilerde değişikliğe gidebilecekleri fikrinde.

“Çok karanlıkta değiliz, sadece yeni olaya uyum sağlamamız gerekecek, bu yolda da daha az veriyle ve yaparak öğrenmeyi kabullenmeyle ilerleyeceğiz.”

“Tüm takımlar doğru kararın yumuşak hamur olduğunu düşünüyor, yarış günü duruma göre tek veya çift pit stop kararı vereceğiz.”

“Tabi ki uzun seanslar olmadığından sert veya orta hamurdan hangisinin doğru karar olduğunu bilmiyoruz. Bence bu çok heyecan verici.”

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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