Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde

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Alman üretici, sürüşü ve ideal ayarları bulması zor bir araç olan Mercedes W13 ile sezona pek iyi başlayamadı.

Araç dalgalanma sorunundan ciddi anlamda etkilenirken, takım sorunu çözmek için uygulayabilecekleri çözümlerin büyük miktarda zaman kaybettirdiğini fark etti.

Lewis Hamilton, Mercedes'in sorunu çözmek için elinden geleni yaptığını, fakat aracın çözümlere pek uyum sağlamadığını söylüyor.

Sky Sports'a konuşan Hamilton, "Sorun şu ki, aracı biraz daha fazla zorlarsanız araç size kin beslemeye başlıyor. Bir engerek ya da çıngıraklı yılan gibi: asla bilemezsin." dedi.

Mercedes, W13'ün getirdiği tüm zorlukların altında çok daha fazla performansın bulunduğuna yönelik inancını korumakta, bu yüzden takım şimdiye kadar herhangi bir güncelleme getirmiş değil.

Hamilton'ın pole pozisyonu turundan 0,9 saniye geride 5. olmasının ardından konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, ekibinin sorunların çözümünü bulacağına olan inancını sürdürüyor.

"Aracı nasıl ayarlayacağımız çok ama çok önemli, bugünkü aracı gördünüz. Bugün iki pilot da düne göre çok daha mutluydular."

"Fakat birkaç ondalıktan, belki biraz daha fazlasından bahsediyoruz. Yarın uzun sürüşler çok ilginç olacak."

"Araçta henüz bulamadığımız ve önceden aşina olmadığımız bir veya birkaç sorun var. Verilere bakmaya ve bu sorunları analiz etmeye devam etmeliyiz. Önceden de söylediğim gibi, bu bilim, gizemcilik değil."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Wolff, W13'ün sorunlarıyla ilgili mevcut belirsizlikler nedeniyle, şu an için herhangi bir güncelleme getirmenin pek anlamlı olmayacağına inanıyor - çünkü bu güncellemeler, aracın nasıl tepkiler verdiğini daha iyi anlamaya yönelik çabaları bulandırma riski taşıyacak.

Wolff, "Bu hafta sonu yaptığımız hiçbir şey aracın potansiyelini açığa çıkarmadı veya dalgalanmayı azaltmadı, hala aynı yerdeyiz."

"İşte bu yüzden güncelleme getirmenin bir anlamı yok çünkü kafanızı daha da karıştırıyorsunuz. Belki de bu, ne kadar fazla yere basma kuvveti getirirseniz dalgalanmanın o kadar kötüleştiği gerçeğidir. Halen öğrenme sürecindeyiz." dedi.

Bu hafta sonu, Ferrari'nin bile bu sorunla karşılaşması sonrası, Mercedes dalgalanma sorununu yaşayan tek takım olmasa da Wolff takımın diğerlerine göre daha büyük sonuçlara maruz kaldığını söylüyor.

Wolff, "Virajlara girerken ve yüksek hızda sürüş yaparken dalgalanma yaşadığımız için daha kötü etkileniyoruz."

"Performansı nerede kaybettiğimizi görebiliyoruz. Detaylı baktığınızda, birinci sektör, çok rekabetçiyiz. İkinci sektör, rekabetçiyiz. Fakat üçüncü sektör, 9, 10 ve 12. virajlara kadar tüm avantajımızı kaybediyoruz. Birkaç viraj bize neredeyse bir saniyeye mal oluyor.

"Peki dalgalanma sorununu aşmak araçta bir anda mucizevi bir şekilde 1 sn'lik performansı açığa mı çıkaracak? Hayır, kesinlikle hayır. Ancak ağırlık gibi birçok şeyde küçük iyileştirmeler yapabiliriz ve farklı şeyleri optimize edebiliriz. Aracı anlamaya çalışırken küçük kazançlar sağlamalıyız."

"Sonunda o noktaya ulaşacağımız konusunda iyimserim. Bu iki yarış mı olur, 5 yarış mı olur bilmiyorum. Mütevazi kalmamız lazım. Ben olaylara bir yarışlık ya da bir senelik bakmıyorum. 10 seneden daha uzun süreye bakıyorum. Geriye dönüp baktığımda rekabetçi bir takım görmek istiyorum. Daha zorlu yıllar olacak ve bu onlardan birisi." dedi.