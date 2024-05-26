Mercedes, son güncellemesiyle ön kanadındaki ince parçadan vazgeçti

Alman üretici, sezon başında yeni W15'in ön kanadının en üst planyasının iç kısmına eklediği ince karbon şeritle dikkatleri üzerine çekmişti.

Alttaki kanat elemanının arka kısmını gizleyen bu şerit, aracın F1 teknik düzenlemelerinin 3.9.1e maddesine tam olarak uymasını sağlamıştı: "En arkadaki kapalı bölüm hariç, her kapalı bölümün en arka noktası yukarıdan bakıldığında görünmemelidir."

Aşağıda Lewis Hamilton'ın Monako'da kullanmaya devam ettiği versiyonda görülebileceği gibi, ön kanatla ilgili fikir, sürtünmeyi azaltmaya ve kritik zemin alanı için yere basma kuvveti oluşturma özelliklerini geliştirmeye yardımcı olmak için aracın önündeki hava akışını daha iyi yönetmeye yardımcı olmasıydı.

Ancak takım, hem yüksek hem de düşük hızlı virajlarda en yüksek performansı sergilemenin özellikle zor olduğunu kanıtlayan aracının zayıf yönlerini anlamaya başladıkça, aracı için farklı bir tasarım yönü izlemesi gerektiği sonucuna vardı.

Bunun sonucunda, aracın çeşitli hız aralıklarında daha iyi dengelenmesine yardımcı olmasını ve daha fazla dış hava akımı sağlamasını umduğu yeni bir ön kanat gereksinimi ortaya çıktı. George Russell Monako'da bu yönde hazırlanan yeni tasarımla yarışıyor.

Kanat başlangıçta İspanya Grand Prix'si için planlanmıştı, daha sonra Kanada'ya ertelendi ve ardından ekstra bir çabayla bir örneği Monako'ya hazır hale getirildi.

Kanatta farklı olan ne?

Yeni spesifikasyon, kanat açıklığı boyunca burun tertibatında da değişiklikler yapılmasını gerektiren değişiklikler içeriyor.

Yeni spesifikasyon kanadındaki en belirgin fark, sezonun başında ortaya çıktığında çok dikkat çeken son derece kısa akorlu iç şerit parçanın olmaması. Bu, ekibin tasarımının yönetmeliklere tam olarak uymasını sağlamak için kullandığı bir çözümdü.

Bunun yerine, en üstteki elemanın akoru daha geleneksel bir uzunluğa getirildi, ancak planya pivotu buruna yaklaştırıldığı için hem o, hem de altındaki planya artık daha dar.

Sonuç olarak, bu flapların hareketli bölümleri artık daha geniş hale gelmiş. Bu, ayarlar açısından takıma daha fazla seçenek sunacak. Bu değişiklikler nedeniyle, dört elemanın da kanatçık dağılımı değiştirilmiş olup, bunun en büyük etkisi dış bölümde, özellikle de kenar plakası birleşiminde görülüyor.

Burada ana planya akoru kısaltılmış ve daha önce kullanılan yarı müstakil düzen yerine, kenar plakasına daha geleneksel bir şekilde bağlanmış.

Mercedes sezon başında orijinal W15 kanat fikrinin doğru yol olduğunu düşünürken, takım patronu Toto Wolff önceliğin sürücü güvenini artıran bir araç yaratmaya verilmesi gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Wolff, "Mesele tek bir kaportadan en fazlasını elde etmek değil, daha çok sürücülere onu zorlamaları için güven veren aracın temeliyle ilgili. Sürüş iyi ve düşük hız ile yüksek hız dengesi artık çok daha iyi." dedi.

Kanat, tasarım felsefesinde bir değişime işaret etse de Wolff, tek bir güncellemenin aracın kaderini değiştireceğini düşünmektense kademeli kazanımlar elde etmeye odaklandıklarını söyledi.

"Bence bu yapmak istediğimiz bir sonraki adım. Küçük, ilginç ve artımlı kazanımlar elde ediyoruz."

"Bizi öne geçirecek tek bir güncelleme olmayacak. En önemlisi, gelişim yönünün yukarıya doğru gidiyor gibi görünmesi."