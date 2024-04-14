Mercedes: "Olmamız gereken yerde değiliz"

2024, Mercedes'in sezonu olmuyor; Alman üretici bu yıl şimdiye kadar podyuma çıkamadı ve şampiyonada 34 puanla dördüncü sırada.

Üstelik henüz aracı tam anlamıyla anlayabilmiş değiller ve bu durum takımın başını ağrıtmaya devam ediyor.

Konu hakkında konuşan Andrew Shovlin şöyle dedi: "Şu anda olmamız gereken yerde olmadığımıza şüphe yok."

"Bunu biliyoruz ve daha yapacak çok iş olduğunun fakrındayız."

"Yine de Japonya'da araçla çalışmak kesinlikle daha kolaydı. Aracın dengesi daha tutarlıydı ve en azından daha tutarlı bir temele sahiptik."

"Yapılması gereken işler de var ve bunlar üzerinde çalışmaya yakında başlayacağız."

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Shovlin, Şanghay Uluslararası Pisti'ndeki son yarışın beş yıl önce gerçekleşmesinden dolayı Çin GP hakkında da biraz karamsar.

"Bu oldukça zor bir durum çünkü yeni jenerasyon araçlarla oraya hiç gitmedik."

"Yeni lastikler ve aerodinami, önceki jenerasyona göre çok farklı. Haliyle yapmamız gereken çok iş var ve bu işlerin çoğu simülatörde yapılıyor."

"Aynı zamanda eski verileri ve notları da yeniden gözden geçiriyoruz. Lastiklerin nasıl performans gösterdiğine ve o zamanki aşınma seviyelerinin nasıl olduğuna bakarak, bu konuda iyi bir tablo elde etmeye çalışıyoruz."

"Yine de bir sprint hafta sonuyla karşı karşıyayız. Doğrudan sıralama seansına geçmeden önce sadece bir saatlik antrenman seansımız olacak."

"Bu kesinlikle büyük bir mücadele fakat aynı zamanda eğlenceli çünkü sprint yarışında şansınız her zaman daha yüksek oluyor çünkü birinin yanlış bir şeyler yapma ihtimali artıyor."